Tổng thư ký Liên hợp quốc và các lãnh đạo trên thế giới chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngày 4-9, lãnh đạo các nước và các tổ chức trên thế giới tiếp tục có điện, thư, thông điệp gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

* Liên hợp quốc: Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Lương Cường và nhân dân Việt Nam. Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh đây là dịp để cùng nhìn lại những thách thức toàn cầu, từ khủng hoảng khí hậu, xung đột đến bất bình đẳng, để đưa ra các giải pháp đa phương, thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và quyền con người cho tất cả.

* Anh: Nhà vua Anh Charles III đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Lương Cường và nhân dân Việt Nam. Trong điện, Nhà vua đánh giá cao những giá trị lịch sử và những đóng góp ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhà vua mong muốn tăng cường mạnh mẽ quan hệ hai nước, nhất là trong bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.

* Belarus: Tổng thống Cộng hòa Aleksandr Lukashenko đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Aleksandr Turchin đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Thượng viện Natalya Kochanova và Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeyenko đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong các thư mừng, các lãnh đạo nhấn mạnh các triển vọng lớn của quan hệ Việt Nam - Belarus.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng “Bạch Nga” Olga Chemodanova đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

* Đức: Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường, trong đó khẳng định quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển trên tinh thần xây dựng và cùng hướng tới thịnh vượng, hòa bình.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội Đức (SDP) trong liên minh cầm quyền Lars Klingbeil đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng chủ tịch Đảng Cánh tả Ines Schwerdtner và Jan van Aken đã gửi thư mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Italia: Tổng thống Sergio Mattarella đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường, trong đó tin tưởng mối quan hệ hiệu quả, cùng có lợi giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố qua các sáng kiến chung, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và toàn cầu.

* Tây Ban Nha: Nhà vua Felipe VI đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh đến Chủ tịch nước Lương Cường và nhân dân Việt Nam.

* Ả-rập Ai Cập: Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường, trong thư đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam và khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

* Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất: Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã gửi điện chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; Phó Tổng thống, Thủ tướng Mohamed bin Rashid Al Maktoum đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó Tổng thống Mansour bin Zayed Al Nahyan đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

* Đan Mạch: Thủ tướng Mette Frederiksen đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong thư bày tỏ sự tự hào khi Đan Mạch là đối tác và bạn bè của Việt Nam và nhân dân Việt Nam và mong muốn hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tăng trưởng xanh, năng lượng, thương mại và đầu tư, đồng thời mong muốn nâng tầm quan hệ đối tác

* Hà Lan: Nhà vua Willhem Alexander đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh đến Chủ tịch nước Lương Cường.

* Hội đồng châu Âu: Chủ tịch Antonio Costa đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm. Nội dung điện mừng đánh giá, trong 35 năm qua, quan hệ đối tác của hai bên đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu sắc; việc hai bên nâng tầm quan hệ sẽ là minh chứng rõ nhất cho cam kết chung của hai bên nhằm đưa quan hệ song phương tiến xa hơn nữa.

* Venezuela: Tổng thống Nicolas Maduro Moros đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường, bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực nhằm củng cố nền văn hóa hòa bình và một trật tự đa cực dựa trên sự hiểu biết chính trị và đối thoại mang tính xây dựng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Cộng sản Venezuela Henry Parra, Chủ tịch Đảng Phong trào Tuyển cử nhân dân Venezuela Gilberto Giménez Prieto, Chủ tịch Ban Lãnh đạo Toàn quốc Đảng PODEMOS Didalco Bolívar, Chủ tịch Đảng ENAMORATE José Antonio España, Tổng Bí thư Đảng Tổ quốc cho tất cả (PPT) Ilenia Medina đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Diosdado Cabello Rondón, Ban Lãnh đạo toàn quốc Đảng Cách mạng TUPAMARO đã gửi thư, điện mừng đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP): Đồng Chủ tịch Chung Eui-yong và Mushahid Hussain Sayed đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong thư, Đồng Chủ tịch ICAPP đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã được được trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và tiến bộ xã hội, cũng như những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

* Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao các nước: Philippines, Nhật Bản, Pháp, Belarus, Brazil và Tổng Thư ký Hội Nghị Phối hợp hành động và xây dựng lòng tin tại châu Á (CICA) đã gửi các điện, thư mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam.

