Các nước tiếp tục gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 3-9, Bộ Ngoại giao cho biết, lãnh đạo các nước tiếp tục có điện, thư và thông điệp chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Lãnh đạo các nước Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Singapore, Timor Leste, Đại Hàn Dân quốc, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, New Zealand, Australia, Pháp và Tổng thư ký ASEAN đã có điện, thư và thông điệp chúc mừng gửi tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Malaysia: Trong thư mừng của Thủ tướng Anwar Ibrahim, Quốc vương Al-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, các nhà lãnh đạo Malaysia bày tỏ trân trọng và đánh giá cao sự phối hợp của Việt Nam trong việc hỗ trợ Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025; khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ để quan hệ song phương hai nước đạt được nhiều kết quả thực chất hơn nữa.

Brunei Darussalam: Trong thư mừng, Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định, Brunei Darussalam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam, đánh giá cao việc thực hiện kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 đã mang lại kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của hai nước, mong muốn thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam sắp tới.

Indonesia: Trong thư mừng, Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định Indonesia và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ bền chặt, không ngừng trong suốt 7 thập kỷ qua, hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương thành Đối tác Chiến lược toàn diện và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn.

Philippines: Trong thư mừng của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, Chủ tịch Thượng viện Francis Escudero, Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez, các nhà lãnh đạo Philippines đánh giá cao hành trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, tái khẳng định mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa nhân dân hai nước, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ song phương và mở rộng quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Thái Lan: Trong điện mừng, Nhà vua Maha Vajiralongkorn, Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, giáo dục và văn hóa, vì lợi ích to lớn của hai quốc gia và nhân dân hai nước, vì sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Singapore: Trong thư mừng, Thủ tướng, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore Lawrence Wong, Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng đánh giá cao quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới thiết lập sẽ tạo nền tảng vững chắc đưa hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực của thời đại mới như an ninh lương thực, năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon, hợp tác số và giao lưu nhân dân.

Timor Leste: Trong thư mừng, Tổng thống José Ramos-Horta đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong bối cảnh Timor-Leste đang tích cực chuẩn bị gia nhập ASEAN.

Đại Hàn Dân Quốc: Trong điện mừng, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ tin tưởng trên cơ sở niềm tin vững chắc và tình cảm sâu đậm giữa nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa lên một mức mới trong thời gian tới.

Hoa Kỳ: Ngoại trưởng Marco Rubio gửi thông điệp với lời chúc chân thành và nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Trong thông điệp, Ngoại trưởng Rubio đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực, ngày càng đóng vai trò đi đầu trong xử lý các thách thức chung toàn cầu. Ngoại trưởng Rubio bày tỏ tự hào về những tiến triển đạt được trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ nhằm thúc đẩy hoà bình, thịnh vượng và an ninh của nhân dân hai nước cũng như ở khu vực.

Nhật Bản: Trong thư mừng của Chủ tịch Đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, Nhà vua Nhật Bản Naruhito, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu, các nhà lãnh đạo Nhật Bản hoan nghênh công cuộc cải cách hướng tới kỷ nguyên mới của Việt Nam; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh quốc phòng, hợp tác nghị viện, giao lưu nhân dân...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đã gửi điện mừng đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

New Zealand: Trong thư mừng của Toàn quyền Cindy Kiro, Thủ tướng Christopher Luxon, Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee, các lãnh đạo bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở tình hữu nghị bền chặt, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung giữa hai nước trong việc tăng cường hợp tác song phương.

Australia: Trong thư mừng, Toàn quyền Samantha Mostyn nhấn mạnh, đây là “cột mốc đánh dấu tám thập kỷ xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, với tinh thần đổi mới sáng tạo vượt bậc và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam”; khẳng định, Australia và Việt Nam là những đối tác bền vững. Toàn quyền bày tỏ mong muốn sớm được thăm và chứng kiến sự phát triển của Việt Nam thời gian qua.

Nhân dịp này, Đảng Cộng sản Australia đã gửi điện mừng đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

Pháp: Trong thư mừng, Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng François Bayrou nhắc lại sự gắn bó chung của hai nước đối với việc tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp và chủ nghĩa đa phương; tái khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ gần gũi với Việt Nam, đồng thời nỗ lực xây dựng “một liên minh độc lập” giữa châu Âu và châu Á với EU và ASEAN là trọng tâm.

Nhân dịp này, Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

* Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã gửi thư chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trong thư, Tổng Thư ký ASEAN đề cao những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong 30 năm tham gia ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và hội nhập khu vực, trong đó có những sáng kiến thiết thực về phát triển tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Tổng Thư ký nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam luôn cam kết nhất quán và đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hợp tác của ASEAN trên cả ba trụ cột Cộng đồng.

Tổng Thư ký cũng nêu bật vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và thành công, ý nghĩa của Diễn đàn Tương lai ASEAN đối với nỗ lực định hình chiến lược của ASEAN; khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước thành viên trong quá trình triển khai “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta”.



