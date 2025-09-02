Các nước gửi điện, thư chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025), lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

* Lào: Trong thư của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, các đồng chí nhiệt liệt chúc mừng và coi những thắng lợi của Việt Nam là bài học kinh nghiệm vô giá, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Các đồng chí tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

* Trung Quốc: Trong điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được và khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam lấy dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là Năm Giao lưu nhân văn làm cơ hội, tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

* Campuchia: Trong thư chúc mừng của Quốc vương Norodom Sihamoni; Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, Thủ tướng Hun Manet, các đồng chí lãnh đạo Campuchia bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam về sự phát triển nhanh chóng, toàn diện, vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo Campuchia bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước; tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường.

* Cuba: Trong thư mừng của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, đồng chí khẳng định những chiến thắng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc và công cuộc Đổi mới ngày nay là nguồn cảm hứng lớn cho các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, tự do. Nhân dịp này, Cuba tái khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, vốn được gây dựng và hun đúc bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro.

* Liên bang Nga: Trong điện mừng của Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin, Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Valentina Matviyenko và Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Vyacheslav Volodin, các nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, với nhiều thành tựu to lớn, Việt Nam đang tự tin vững bước trên con đường tiến bộ kinh tế - xã hội và có uy tín ngày càng gia tăng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên trường quốc tế. Lãnh đạo cấp cao Nga khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tích cực, sự phối hợp nỗ lực chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế đang đem lại những kết quả tốt đẹp trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng tính đến các lợi ích của nhau.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga Thống nhất” Dmitry Medvedev và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

* Triều Tiên: Trong điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un, Thủ tướng Pak Thae Song, các nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa; bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước sẽ phát triển phù hợp với sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và lợi ích chung của nhân dân hai nước.

* Ấn Độ: Trong thư và điện mừng của Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi, các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên Đối tác Chiến lược toàn diện thể hiện mối liên kết lâu đời, sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ những giá trị chung; khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” và chiến lược toàn cầu mới của Ấn Độ; đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ vì lợi ích của hai dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) cũng gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Mông Cổ: Trong điện mừng của Tổng thống Ukhnaa Khurelsukh, Thủ tướng Gombojav Zandanshatar, Chủ tịch Quốc hội Dashzegve Amarbayasgalan, các nhà lãnh đạo Mông Cổ chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 80 năm qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban Đối ngoại các nước Lào, Cuba, Liên bang Nga, Triều Tiên đã gửi thư, điện mừng đến Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

BÍCH QUYÊN