TP Cần Thơ và Đại học La Trobe hợp tác xây dựng mô hình giáo dục chất lượng cao

Ngày 2-12, UBND TP Cần Thơ làm việc với đoàn công tác Đại học La Trobe (Úc) nhằm bàn thảo các giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương, hướng tới xây dựng mô hình giáo dục chất lượng cao chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố nhất quán việc nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, thúc đẩy chuyển đổi số, mở ngành mới phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế. Việc mở rộng hợp tác với Đại học La Trobe diễn ra trong bối cảnh thành phố đang đặt mục tiêu tiếp cận chuẩn giáo dục quốc tế, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tiến trình hội nhập và phát triển bền vững của vùng ĐBSCL.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, việc mở rộng hợp tác với Đại học La Trobe là cú hích quan trọng giúp giáo dục Cần Thơ tiến gần hơn tới chuẩn quốc tế, đồng thời tạo tiền đề xây dựng TP Cần Thơ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao của khu vực trong tương lai gần. TP Cần Thơ sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện hết mình để Đại học La Trobe tiến tới hợp tác song phương cùng thành phố hướng tới xây dựng mô hình giáo dục chất lượng cao chuẩn quốc tế.

Các đại diện đến từ Đại học La Trobe tại buổi làm việc

Ông Christopher Piwarski, Giám đốc khu vực ASEAN của Đại học La Trobe, cho biết trường hiện có hơn 35.000 sinh viên và đã có hơn 20 năm hợp tác với Việt Nam. Trước đây, La Trobe chủ yếu tuyển sinh tại Việt Nam để sinh viên sang Úc học. Tuy nhiên, nhà trường đã sẵn sàng chuyển sang mô hình mới, trong đó chương trình đào tạo và cấp bằng sẽ được triển khai trực tiếp tại Việt Nam. Đại học La Trobe cũng bày tỏ mong muốn đặt cơ sở đào tạo đầu tiên tại Cần Thơ, đồng thời đề xuất sử dụng lại trụ sở làm việc của tỉnh Hậu Giang (trước đây) làm địa điểm đầu tư.

Ông Piwarski cho biết, 3 lĩnh vực đào tạo chiến lược trường ưu tiên triển khai tại Cần Thơ gồm kinh doanh, sức khỏe và công nghệ thông tin. Đây đều là những ngành có nhu cầu nhân lực cao, phù hợp định hướng phát triển của vùng ĐBSCL trong bối cảnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng thống nhất xem xét tổ chức Diễn đàn học thuật thường niên Cần Thơ – La Trobe, nhằm tăng cường kết nối chuyên gia, trao đổi tri thức và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới. Đồng thời, cả hai sẽ thành lập tổ công tác chung để điều phối toàn bộ hoạt động hợp tác, xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025 – 2030 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ trong thời gian tới.

TUẤN QUANG