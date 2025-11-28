Công an TP Cần Thơ triển khai phong trào thi đua “Ba nhất”

Ngày 28-11, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” trong toàn lực lượng.

Các đơn vị Công an TP Cần Thơ ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất"

Theo đó, tinh thần của phong trào “Ba nhất” bao gồm: “Kỷ luật nhất” được xác định là tiền đề bảo đảm sức mạnh nội lực của toàn lực lượng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tuyệt đối chấp hành điều lệnh, quy chế, quy trình công tác; giữ gìn tác phong chuẩn mực, kỷ cương; kiên quyết ngăn chặn và xử lý các biểu hiện sai phạm, tiêu cực.

“Trung thành nhất”, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

“Gần dân nhất” được xem là thước đo cao nhất của hiệu quả công tác. Toàn lực lượng được yêu cầu sâu sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe nhân dân; cải tiến quy trình tiếp dân, rút ngắn thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời tham mưu giải quyết.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ được triển khai xuyên suốt giai đoạn 2025 – 2030 với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho từng đơn vị, địa phương.” Phong trào có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng trong Công an nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ “Trung với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng nhấn mạnh, đây vừa là yêu cầu cấp bách trước các thách thức mới về an ninh, trật tự, vừa là nhiệm vụ chiến lược nhằm xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

TUẤN QUANG