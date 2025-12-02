TP Cần Thơ: Nông dân hướng đến liên kết chuỗi giá trị và phát triển nông nghiệp hiện đại

Ngày 2-12, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên chính thức. Tham dự có lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo TP Cần Thơ, các sở, ngành cùng 249 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hội viên nông dân toàn thành phố.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Sử – Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ – nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi quá trình hợp nhất đơn vị hành chính giữa TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng mở ra một mô hình phát triển mới, kết hợp giữa thương mại – dịch vụ – khoa học kỹ thuật của Cần Thơ, vùng sản xuất lúa gạo của Hậu Giang và tiềm năng thủy sản, văn hóa đặc sắc của Sóc Trăng.

Ông cũng nhấn mạnh: Đại hội lần này không còn bàn chuyện "cày sâu cuốc bẫm", mà phải bàn chuyện "liên kết chuỗi giá trị", chuyện chuyển đổi số và nông dân chuyên nghiệp – nông dân thông minh.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, ghi nhận nỗ lực của các cấp Hội trong giai đoạn 2023–2025, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, góp phần ổn định kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Thành phố Cần Thơ luôn xác định rõ: “Nông nghiệp phát triển, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” là mục tiêu và động lực chiến lược.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ phát biểu tại đại hội

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đề nghị Hội Nông dân TP Cần Thơ cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tuyên truyền, vận động; phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; đẩy mạnh kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị. Đồng thời, chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản Cần Thơ, gắn với tiêu chuẩn OCOP, VietGAP, GlobalGAP, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn.

Đại hội cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 65 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ khóa I nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua vì những đóng góp của hai giống lúa ST24 và ST25

Dịp này, lãnh đạo TP Cần Thơ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua – tác giả giống lúa ST24, ST25, trong đó gạo ST25 vừa đoạt giải nhất cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2025 tại Campuchia.

Đồng thời, Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN TP Cần Thơ cũng trao tặng 100 căn nhà Đại đoàn kết, và 70 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân.

VĨNH TƯỜNG