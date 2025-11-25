TP Cần Thơ khởi công tuyến ống bờ dẫn khí Lô B – Ô Môn

Dự buổi lễ có đồng chí Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng Liên danh Tổng thầu PTSC – LILAMA 18.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Tuyến ống bờ dẫn khí Lô B – Ô Môn

Dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư chuỗi dự án khoảng 12 tỷ USD. Dự án có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển khí từ vùng biển Tây Nam vào bờ, cung cấp nhiên liệu cho Trung tâm Điện lực Ô Môn (công suất 3.800MW) và bổ sung nguồn khí cho Tổ hợp Khí – Điện – Đạm Cà Mau.

Quy mô chuỗi Dự án đường ống khí lô B – Ô Môn

Tuyến đường ống có tổng chiều dài hơn 431km, trong đó: 330km tuyến ống ngoài khơi; 102km tuyến ống bờ, đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành: Cà Mau, An Giang và Cần Thơ.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng tuyến ống bờ đã đạt 98%, trong đó khoảng 83km mặt bằng sạch đã được bàn giao cho nhà thầu.

Thi công Tuyến ống bờ dẫn khí Lô B – Ô Môn

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam cho biết: Mục tiêu của dự án là sẵn sàng tiếp nhận dòng khí đầu tiên vào tháng 8-2027. Đây là một thách thức lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và hành động quyết liệt từ các bên tham gia.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam phát biểu tại lễ khởi công

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu, đồng chí Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định: Đây là công trình hạ tầng năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ với TP Cần Thơ mà còn với toàn vùng ĐBSCL. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để hoàn tất hạ tầng phục vụ thi công dự án.

