TPHCM ban hành bộ tiêu chuẩn thí điểm của trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập

UBND TPHCM vừa có quyết định ban hành Bộ tiêu chuẩn thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa) là một trong những cơ sở giáo dục triển khai chương trình chất lượng cao, tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế

Theo đó, Bộ tiêu chuẩn gồm 5 tiêu chuẩn: Điều kiện tổ chức và quản lý; cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục; kết quả giáo dục.

Trong đó, đối với tiêu chuẩn tổ chức và quản lý, cơ sở giáo dục đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục từ mức 3 trở lên; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường; số học sinh trong mỗi lớp không quá 35 em và 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.

Đối với tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, cơ sở giáo dục có ít nhất 80% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố; 100% đội ngũ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị theo quy định; 100% giáo viên có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp; 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản...

Đối với tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, cơ sở giáo dục có đầy đủ các phòng học riêng biệt để dạy các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Khoa học và Ngoại ngữ; trang bị đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định và sử dụng có hiệu quả; có nhà tập đa năng hoặc hồ bơi.

Đối với tiêu chí hoạt động giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam hoặc tổ chức dạy học tăng cường tiếng Anh đối với các tài liệu Toán và Khoa học theo chuẩn quốc tế; tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế; 100% tiết học ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp giáo dục hiện đại; xây dựng kho học liệu số phục vụ chương trình giáo dục hiện hành.

Đối với tiêu chí kết quả giáo dục, cơ sở giáo dục có ít nhất 90% học sinh đạt kết quả giáo dục từ hoàn thành tốt trở lên; ít nhất 70% học sinh đạt hoàn thành xuất sắc; 100% học sinh được phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước; ít nhất 50% số học sinh đạt các chứng chỉ, chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tin học theo chuẩn quốc tế.

THU TÂM