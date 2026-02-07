Giáo dục

Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

SGGPO

Sáng 7-2, Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. 

Các đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng khóa bồi dưỡng
Các đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng khóa bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh bày tỏ, đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược dài hạn gắn với khát vọng đưa TPHCM vươn lên thành một trung tâm tài chính có vị thế trong khu vực, và từng bước hội nhập sâu vào mạng lưới tài chính toàn cầu.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.JPG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ

"Bên cạnh thể chế, hạ tầng, hệ sinh thái thị trường thì nguồn nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố quan trọng, then chốt quyết định sự thành công của Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong bối cảnh đó, khóa bồi dưỡng hôm nay là bước đi rất đúng, trúng và cần thiết góp phần trang bị kiến thức nền tảng, tư duy hiện đại và góc nhìn quốc tế cho đội ngũ cán bộ, nhân sự trực tiếp tham gia xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM trong thời gian tới", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Với các học viên tham gia khoá bồi dưỡng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh yêu cầu phải tập trung tối đa, tăng cường trao đổi và vận dụng sáng tạo kiến thức được học.

Cũng tại buổi lễ, TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc Đại học kinh tế TPHCM cho biết, khóa bồi dưỡng được triển khai trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa New York Institute of Finance (NYIF) và Đại học kinh tế TPHCM ký kết vào tháng 10-2025, theo sự đề nghị của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam tại TPHCM, với mục tiêu chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho trung tâm.

TS. Đinh Công Khải - Phó Giám đốc UEH phát biểu khai giảng lớp học.JPG
TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM

Khóa bồi dưỡng đầu tiên được tổ chức dành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố, bao gồm lãnh đạo và nhân sự sở ban ngành; lãnh đạo và nhân sự của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM...

Khóa bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức đào tạo tập trung, diễn ra trong 4 ngày. Đại học Kinh tế TPHCM tài trợ toàn bộ học phí cho khóa học. Học viên tham gia đầy đủ và đáp ứng yêu cầu chương trình sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Đại học Kinh tế TPHCM cấp.

Tin liên quan
THANH DUNG

Từ khóa

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM Đại học Kinh tế TPHCM nhân lực

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn