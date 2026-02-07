Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Các đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng khóa bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh bày tỏ, đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược dài hạn gắn với khát vọng đưa TPHCM vươn lên thành một trung tâm tài chính có vị thế trong khu vực, và từng bước hội nhập sâu vào mạng lưới tài chính toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ

"Bên cạnh thể chế, hạ tầng, hệ sinh thái thị trường thì nguồn nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố quan trọng, then chốt quyết định sự thành công của Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong bối cảnh đó, khóa bồi dưỡng hôm nay là bước đi rất đúng, trúng và cần thiết góp phần trang bị kiến thức nền tảng, tư duy hiện đại và góc nhìn quốc tế cho đội ngũ cán bộ, nhân sự trực tiếp tham gia xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM trong thời gian tới", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Với các học viên tham gia khoá bồi dưỡng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh yêu cầu phải tập trung tối đa, tăng cường trao đổi và vận dụng sáng tạo kiến thức được học.

Cũng tại buổi lễ, TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc Đại học kinh tế TPHCM cho biết, khóa bồi dưỡng được triển khai trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa New York Institute of Finance (NYIF) và Đại học kinh tế TPHCM ký kết vào tháng 10-2025, theo sự đề nghị của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam tại TPHCM, với mục tiêu chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho trung tâm.

TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM

Khóa bồi dưỡng đầu tiên được tổ chức dành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố, bao gồm lãnh đạo và nhân sự sở ban ngành; lãnh đạo và nhân sự của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM...

Khóa bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức đào tạo tập trung, diễn ra trong 4 ngày. Đại học Kinh tế TPHCM tài trợ toàn bộ học phí cho khóa học. Học viên tham gia đầy đủ và đáp ứng yêu cầu chương trình sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Đại học Kinh tế TPHCM cấp.

THANH DUNG