Đà Nẵng phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Trà Giáp

Ngày 9-9, Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng chức năng xã Trà Giáp tổ chức tìm kiếm, khai quật và phát hiện một hài cốt được xác định là liệt sĩ, cùng nhiều di vật.

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp tiếp nhận thông tin từ ông Phạm Xuân Tuân (sinh năm 1968, trú thôn 1) về việc khoảng năm 1975, một đơn vị Trạm xá thuộc Quân khu 5 đóng quân tại khu vực đồi thuộc thôn 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại khu vực được người dân cung cấp

Khoảng năm 1977, khi trở về địa phương định cư, gia đình ông Tuân phát hiện một ngôi mộ cách vị trí đơn vị từng đóng quân khoảng 100m. Trên phần đầu ngôi mộ có một mũ cối bộ đội.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp phối hợp chính quyền địa phương, gia đình và các lực lượng liên quan khảo sát, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm.

Qua khai quật, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt nằm trong túi nylon đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn 24 chiếc răng. Cùng với hài cốt có nhiều di vật gồm: một thắt lưng, một đầu bút máy, một Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, một chiếc nhíp, 18 cúc áo cùng một số mảnh quần áo đã mục, rách.

Một số di vật được tìm thấy

Toàn bộ hài cốt và di vật được thu thập, quản lý. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ đơn vị và danh tính liệt sĩ, đồng thời thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

NGUYỄN CƯỜNG