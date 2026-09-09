Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiểm tra thực tế, thúc tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

SGGPO

Ngày 9-9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

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Trung tâm Hội nghị APEC 2027 đang trong giai đoạn hoàn thiện

Đoàn đã kiểm tra thực tế Dự án đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, nhà hát và các công trình phụ trợ, khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ, đại lộ APEC, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới và Nhà máy xử lý nước thải tập trung An Thới.

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Dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án; đồng thời yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm các công trình hoàn thành theo kế hoạch, phục vụ Hội nghị APEC 2027.

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Nhiều dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 thi công xuyên đêm
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Công nhân thi công đường ray tuyến tàu điện đô thị đoạn 1

Theo Sở Tài chính An Giang, qua rà soát, tiến độ thực hiện các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 được phân thành 3 nhóm.

Nhóm giải ngân tốt gồm 7 dự án: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; Kè và san lấp mặt bằng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; Khu tái định cư An Thới; Hồ nước Cửa Cạn; Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán; Khu tái định cư Hồ Suối Lớn.

Nhóm giải ngân trung bình gồm 10 dự án: Hồ nước Dương Đông 2; Đường tỉnh 975, đại lộ APEC; Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; Trung tâm giám sát điều hành thông minh; Khu tái định cư Hàm Ninh; Khu tái định cư Cửa Cạn; Nhà máy nước Dương Đông 2; Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ.

Nhóm giải ngân chậm gồm 7 dự án: Khu xử lý rác Bãi Bổn; Nhà máy điện rác Bãi Bổn; Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới; Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới; Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông; Nhà máy nước Hồ Cửa Cạn; Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới.

Các dự án giải ngân chậm do vướng giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn lực nhà đầu tư và điều kiện thi công. Vì vậy, cần tập trung xử lý, xác định rõ trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ.

TẤN THÁI

Từ khóa

An Giang tiến độ dự án Hội nghị APEC 2027

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