TPHCM chủ động “đi trước, mở đường” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 31-12, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM tổ chức tọa đàm khoa học “Giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 89-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại TPHCM và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh hiện nay”.

Tọa đàm nhằm triển khai Kế hoạch 03-KH/BCĐ35 của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy về tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc; tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội năm 2025.

Chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành ủy, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy; PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM; TS Lê Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II.

Phát biểu đề dẫn, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM Nguyễn Văn Y cho biết, trong bối cảnh phát triển mới, đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức. Những yếu tố về chính trị, kinh tế và sự bùng nổ thông tin đã và đang tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng mạng internet, thông qua các nền tảng xã hội, các diễn đàn truyền thông để xuyên tạc, tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tọa đàm nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần bảo vệ, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước…

Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ các cách làm, kinh nghiệm trong việc ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc, sử dụng các mạng xã hội, các diễn đàn truyền thông để lan toả thông tin tích cực, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đại biểu cũng phân tích và đề xuất các giải pháp hiệu quả, thiết thực.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Lê Văn Minh nhận xét, thông qua tọa đàm, các đại biểu đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp thiết thực, từ việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đến việc "phủ xanh" thông tin tích cực và ứng dụng công nghệ cao trong đấu tranh phản bác.

Đồng chí yêu cầu Ban Công tác 35 các cấp, các cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện đồng bộ 5 giải pháp. Trong đó, phải chủ động "đi trước, mở đường" trong công tác tư tưởng; đổi mới mạnh mẽ phương thức đấu tranh trên không gian mạng. Đồng thời, tăng cường công tác liên kết, phối hợp vùng; quan tâm xây dựng lực lượng "tinh, gọn, mạnh"; thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu các vấn đề được đặt ra trong nội dung thảo luận, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn đặt ra tại địa phương, tiếp tục đầu tư, luận giải, bổ sung luận chứng, luận cứ để nâng cao năng lực đấu tranh lý luận trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Sau 6 tháng triển khai, Ban Tổ chức tọa đàm đã nhận được 163 tham luận. Nội dung các tham luận khẳng định tính cách mạng, khoa học, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội tại TPHCM và khu vực phía Nam, đặc biệt là trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, khẳng định những thành tựu, kết quả của đất nước sau gần 40 năm Đổi mới và sau 50 năm giải phóng miền Nam tại TPHCM và các tỉnh phía Nam; khẳng định tính chân lý của quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, có nhiều tác phẩm tập trung vào nhận diện âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

