Xuất bản sách chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới , do Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo biên soạn.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định, phát triển của đất nước và niềm tin của nhân dân.

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không ngừng gia tăng hoạt động chống phá, xuyên tạc thành tựu, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt trên không gian mạng và các nền tảng số.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, cuốn sách được biên soạn công phu, có tính hệ thống và thời sự cao. Nội dung sách gồm 27 bài viết của các nhà khoa học, chuyên gia lý luận, tập trung phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc...

Các bài viết đồng thời làm rõ quan điểm, chủ trương lớn của Đảng về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đường lối, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

Một điểm nhấn quan trọng của cuốn sách là việc cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm khẳng định giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới.

Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất nhiều định hướng, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến đời sống chính trị - xã hội.

Cuốn sách dày 420 trang, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường bản lĩnh chính trị, tạo cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc cho công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

VĨNH XUÂN