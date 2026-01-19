Thực hiện thắng lợi các nghị quyết để tạo đột phá cho đất nước

Các ý kiến thống nhất cho rằng, sau đại hội, khi nghị quyết đã được ban hành, điều quan trọng nhất là khâu hành động; việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội XIV và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị sẽ tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước.

Họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sáng 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị. Đại hội sẽ quyết định những vấn đề quan trọng đối với tương lai đất nước. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, đại biểu Quốc hội gửi gắm kỳ vọng tới đại hội. Các ý kiến đều thống nhất quan điểm: sau đại hội, nghị quyết đã có, điều quan trọng nhất là hành động, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội XIV và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, qua đó tạo đột phá cho đất nước.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (TPHCM): Ấn tượng ở tinh thần kiến tạo

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (TPHCM)

Tôi ấn tượng nhất ở tinh thần kiến tạo, thể hiện sự chuyển biến rõ nét trong quan điểm phát triển bền vững. Trước đây, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thường được nhấn mạnh, còn hiện nay ba trụ cột môi trường – kinh tế – xã hội được nhìn nhận ngang nhau, không trụ cột nào bị xem nhẹ. Đây là tư duy mới; chỉ khi thực hiện được điều này mới có thể giữ nhịp tăng trưởng cao và bền vững. Nếu không chú trọng phát triển bền vững, tăng trưởng chỉ đạt trong ngắn hạn, sau đó sẽ phát sinh nhiều hệ lụy về môi trường, xã hội và trở thành điểm nghẽn.

Vì vậy, từ năm 2026 và trong suốt nhiệm kỳ, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các vấn đề xã hội và môi trường cần được xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ và triển khai quyết liệt, đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, tránh hình thức. Đây là kỳ vọng lớn nhất của tôi đối với chiến lược phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Cần đặc biệt quan tâm vai trò trí thức và công nghệ

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, lấy khoa học – công nghệ làm đột phá chiến lược. Vì vậy, tôi mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có nhiều cán bộ có trình độ chuyên sâu về khoa học – công nghệ để tham mưu hiệu quả, phù hợp tinh thần Bộ Chính trị tại Nghị quyết 57. Trong bối cảnh đó, cần đặc biệt quan tâm sâu sắc đến vai trò của đội ngũ trí thức và khoa học – công nghệ.

Bên cạnh mục tiêu tiến nhanh, tiến mạnh, điều quan trọng là phải tiến vững chắc, nhất là trong phát triển kinh tế. Quá trình thực hiện cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tránh sai sót; đồng thời kiên quyết đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng...

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam: Mong tiếp tục có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp phát triển

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết và chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ thể chế hóa các nghị quyết đó. Sau đại hội, cần triển khai sâu rộng đến các cấp chính quyền và nhân dân để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội cũng như của Bộ Chính trị. Chủ trương đã có, nhưng điều quan trọng hơn là hành động cụ thể, thiết thực để chủ trương đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Tôi cũng mong sau đại hội sẽ tiếp tục có nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp còn hạn chế về trình độ, tiếp cận rõ hơn các chủ trương, yên tâm đầu tư vốn và trí tuệ, tích cực cống hiến cho đất nước.

Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc: Tin tưởng Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng

Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có sự quan tâm nhất quán với Đại hội Đảng lần này và tham gia góp ý cho dự thảo văn kiện với rất nhiều kỳ vọng.

Theo đó, kỳ vọng đối với Đại hội XIV có thể gói gọn trong 6 chữ: tin tưởng – tự hào – kỳ vọng. Tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng; tự hào về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua; đồng thời kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mang lại luồng sinh khí mới, đặc biệt là những định hướng phát triển cho 5 năm tới, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng mạnh, thịnh vượng.

Bên cạnh đó, chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề kiều bào, về sự đóng góp của kiều bào đối với phát triển đất nước. Trong bốn nghị quyết trụ cột do Bộ Chính trị ban hành vừa qua, các nội dung đều được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi có tác động lớn đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Là một doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, tôi mong 4 nghị quyết này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước cũng như cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Chúng tôi có niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đảng ra đời cũng vì mục đích phục vụ cho nhân dân, vì đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

Đối với Phật giáo, chúng tôi đã kêu gọi, động viên, khuyến khích tăng ni, phật tử nghiên cứu, tìm hiểu văn kiện của Đảng để có nhận thức đúng đắn, từ đó bằng niềm tin của mình cùng với Đảng, chính quyền và MTTQ góp phần xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Với bốn trụ cột mà Đảng đề ra nhằm xây dựng đất nước phát triển nhanh, mạnh, chúng tôi cho rằng đó là định hướng rõ ràng. Tôi tin Đảng và Nhà nước sẽ có những chủ trương, chính sách, nhất là trong xây dựng pháp luật liên quan đến tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo phát huy tốt hơn tiềm năng, nguồn lực trong xây dựng đất nước.

