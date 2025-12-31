TPHCM và Trung tâm 286 ký kết phối hợp phản bác, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh, chương trình ký kết giúp TPHCM chuyển từ thể bị động, phải "đuổi theo" xử lý thông tin sang thể chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo và ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an ninh tư tưởng trên không gian mạng.

Ngày 31-12, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM và Trung tâm 286 (Bộ Tư lệnh 86) ký kết chương trình phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đại diện Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM và đại diện Trung tâm 286 ký kết phối hợp

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM chia sẻ, thành phố là địa bàn trọng điểm, nơi các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng không gian mạng để chống phá, xuyên tạc.

Vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới, chuyển từ phối hợp theo vụ việc sang phối hợp toàn diện, thường xuyên và có chiều sâu giữa cơ quan tham mưu chiến lược về tư tưởng của Thành ủy với lực lượng tác chiến không gian mạng tinh nhuệ của quân đội.

Các đại biểu dự lễ ký kết

Cùng với đó, kết hợp được sự nhạy bén chính trị, mạng lưới rộng khắp của hệ thống Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy và Ban Công tác 35 các xã, phường, đặc khu với sức mạnh công nghệ, kỹ thuật hiện đại và chuyên môn sâu của Trung tâm 286. Chương trình ký kết còn giúp TPHCM chuyển từ thể bị động, phải "đuổi theo" xử lý thông tin sang thể chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo và ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an ninh tư tưởng trên không gian mạng.

Đồng chí Lê Văn Minh phát biểu tại lễ ký kết

Đồng chí Lê Văn Minh khẳng định, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, cam kết thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc phối hợp đã thống nhất, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban Thường vụ Thành ủy và sự chỉ đạo chuyên môn của Bộ Tư lệnh 86. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn và Ban Công tác 35 các phường, xã, đặc khu trong công tác phối hợp.

Đại tá Nguyễn Đức Tuyên phát biểu

Thông tin thêm tại lễ ký kết, Đại tá Nguyễn Đức Tuyên, Chỉ huy trưởng Trung tâm 286 cho biết, trước thềm Đại hội XIV của Đảng và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các thông tin xấu độc, thông tin giả gây nhiễu loạn mạng rất phức tạp. Đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động tăng cường các thủ đoạn tinh vi chống phá đại hội.

Các đại biểu dự lễ ký kết

Đại tá Nguyễn Đức Tuyên tin tưởng việc ký kết giúp kịp thời triển khai chương trình làm sạch không gian mạng, loại bỏ các thông tin nhiễu, thông tin bẩn, các thông tin bôi nhọ, hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo địa phương, góp phần cho Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

THU HƯỜNG