Công tác chính trị tư tưởng đi trước mở đường, dẫn dắt

Sáng 21-1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Các đại biểu thảo luận tại hội trường về các dự thảo văn kiện đại hội. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham luận về vấn đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trình bày tham luận “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tham luận nêu rõ, trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 95 năm qua, đặc biệt là 40 năm khởi xướng lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đây là lĩnh vực trọng yếu xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, đất nước bước vào kỷ nguyên mới trong bối cảnh vừa có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Toàn cầu hóa và sự bùng nổ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, mạng xã hội, nền tảng truyền thông số làm cho cuộc đấu tranh chính trị tư tưởng trở nên gay gắt, quyết liệt, phức tạp, không biên giới rõ ràng, khó kiểm soát, thường xuyên tác động đến tư tưởng, tâm lý dư luận xã hội trong và ngoài nước.

Các đại biểu dự phiên thảo luận sáng 21-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong kỷ nguyên mới, công tác chính trị tư tưởng càng có vai trò đặc biệt quan trọng và phải đáp ứng yêu cầu rất cao. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng đã thể hiện rất rõ ràng, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt và nhiệm vụ trọng yếu của công tác chính trị tư tưởng trong giai đoạn mới.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, cần nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác chính trị tư tưởng. Tổ chức đảng các cấp, trực tiếp là bí thư cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở cần đặt công tác chính trị tư tưởng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng với những giải pháp cụ thể, thiết thực. Sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng là nhân tố quyết định đến sức mạnh thành công của công tác chính trị tư tưởng.

Bên cạnh đó, cần gắn bó chặt chẽ công tác tư tưởng với triển khai quyết liệt công cuộc kiến tạo kỷ nguyên mới. Công tác chính trị tư tưởng cần đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công trong việc xây dựng, bồi đắp quyết tâm chính trị cao nhất, sự thống nhất về tư tưởng cao nhất, nỗ lực bền bỉ nhất, hành động quyết liệt nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; phát huy dân chủ, cổ vũ động viên tiên phong đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tinh thần yêu nước, khơi dậy nhiệt huyết trong lao động sản xuất, tự tôn, tự trọng, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tiềm năng sáng tạo vĩ đại và khát vọng cống hiến của nhân dân.

Công tác chính trị tư tưởng phải gắn chặt, thấm sâu trên các lĩnh vực, địa bàn, trong từng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, công trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trở thành sức mạnh nội sinh phát triển bền vững và thực hiện bằng được mục tiêu 2 con số để không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Các đại biểu dự phiên thảo luận sáng 21-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng theo đồng chí Lại Xuân Môn, công tác chính trị tư tưởng đề cao kỷ luật, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, làm thất bại âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ; nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bản lĩnh, trách nhiệm chính trị và tính chiến đấu của cán bộ đảng viên, tính tích cực chính trị xã hội của nhân dân. Công tác chính trị tư tưởng phải chủ động nắm bắt nhanh, kịp thời, kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch trong xã hội và trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc trận địa chính trị tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn cho rằng, cần đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Cụ thể là kế thừa và phát huy những thành tựu kinh nghiệm đã có, kết hợp với sử dụng những thành tựu của công nghệ số, nền tảng truyền thông số, đa dạng phương thức tiến hành công tác chính trị tư tưởng trong cộng đồng, trong xã hội và trên không gian mạng; truyền tải kịp thời những thông tin chính thống, chính xác, xử lý ngăn chặn thông tin giả, xấu độc, chủ động lan tỏa những thông tin tích cực về đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành quy định về công tác chính trị tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

PHAN THẢO - ANH THƯ