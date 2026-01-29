TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật học tập và làm theo Bác

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Quyết định số 213-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026 - 2030.

Vở kịch "Đồng chí", tác phẩm đạt giải A, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, làm Trưởng ban; đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Phó Trưởng ban. Ban Chỉ đạo còn có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật của thành phố.

Múa "Những chiến sĩ thời bình", tác phẩm đạt giải A, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ hằng năm xét chọn, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng trong nhân dân các tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng, phối hợp các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng không gian mạng và chuyển đổi số.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

UBND TPHCM được giao bố trí ngân sách và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá phù hợp trong giai đoạn 2026 - 2030.

THIÊN BÌNH