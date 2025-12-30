Lý luận chỉ thực sự có sức sống khi được nuôi dưỡng từ thực tiễn sinh động và quay trở lại dẫn dắt thực tiễn, coi thực tiễn là nguồn dữ liệu mở để tổng kết, khái quát và dự báo.

Sáng 30-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các học viện trực thuộc. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự hội nghị. Ảnh: HCMA

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những nỗ lực to lớn, tinh thần trách nhiệm cao, sự cống hiến bền bỉ và đầy tâm huyết của toàn hệ thống học viện trong năm 2025; một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tổng kết 40 năm đổi mới, chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và định hình những nền tảng chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; đây không chỉ là tổng kết một năm công tác, mà còn là dịp rà soát, hiệu chỉnh tư duy, chuẩn bị về trí tuệ, đội ngũ và phương pháp hành động cho chặng đường phát triển sắp tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò nòng cốt, chủ động và tinh thần trách nhiệm rất cao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc tham gia chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nổi bật là việc tham gia thường trực Tổ biên tập Văn kiện và Tổ biên tập Tổng kết 40 năm đổi mới.

Đây là những đóng góp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành các dự thảo văn kiện mang tầm vóc lịch sử - nơi kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời định hình tư duy chiến lược và đường hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HCMA

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo trong việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cán bộ trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc học viện chủ động mở rộng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược cho một số đảng cộng sản, đảng cầm quyền đã góp phần làm sâu sắc hơn hoạt động đối ngoại Đảng, thể hiện trách nhiệm của một cơ quan đầu não về lý luận và đào tạo cán bộ của Đảng trong bối cảnh mới.

Đồng tình cao với những bài học kinh nghiệm đã được đưa ra trong báo cáo tổng kết của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thêm một số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận. Đó là kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội phải luôn gắn liền với đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương pháp hành động.

Lý luận chỉ thực sự có sức sống khi được nuôi dưỡng từ thực tiễn sinh động và quay trở lại dẫn dắt thực tiễn, coi thực tiễn là nguồn dữ liệu mở để tổng kết, khái quát và dự báo. Đào tạo cán bộ chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi xuất phát từ nhu cầu thực sự của Đảng, của đất nước và của chính người học, lấy hiệu quả thực thi sau đào tạo làm thước đo cao nhất.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HCMA

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2026, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với khát vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các đề án lớn mà Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đã xác định, đó là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991.

Đây là những công trình có tầm vóc đặc biệt, đòi hỏi tư duy lý luận sâu sắc, phương pháp liên ngành và tầm nhìn dài hạn, thực sự trở thành nguồn tri thức chiến lược, có giá trị dẫn dắt nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng. Mục tiêu không chỉ là trang bị kiến thức, mà là hình thành tổ hợp năng lực quản trị hiện đại, từ thiết kế chính sách, điều phối liên ngành, quản trị rủi ro, dẫn dắt chuyển đổi số đến tạo đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực.

Chương trình đào tạo cần có năng lực dự báo, đi trước thực tiễn một bước; chuyển mạnh từ mô hình truyền thụ một chiều sang mô hình giảng viên - học viên cùng đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới; bảo đảm đào tạo không chỉ để “biết” mà để “làm”, hướng tới các giá trị công và lợi ích của nhân dân.

Học viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách bài bản, có chọn lọc; ứng dụng công nghệ không nhằm thay thế trí tuệ con người, mà để nâng cao năng suất, chất lượng, giải phóng năng lực sáng tạo, tăng cường năng lực phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định; đồng thời đổi mới quản trị nội bộ theo hướng minh bạch, hiện đại, hiệu quả. Cùng với đó, phải đặc biệt coi trọng liêm chính học thuật, đề cao tính Đảng, tính khoa học và tính thực tiễn trong mọi sản phẩm.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu các học viện trực thuộc ở Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng. Ảnh: HCMA

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm; phát huy ngoại giao học thuật, nâng cao vị thế học thuật của học viện và uy tín của Đảng ta trên trường quốc tế; coi trao đổi lý luận và đào tạo lãnh đạo cấp cao với một số đảng cộng sản, đảng cầm quyền là một trụ cột quan trọng của đối ngoại Đảng. Đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên gia trẻ, nhân tài.

Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần xây dựng cơ chế thu hút, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ phù hợp; tạo môi trường học thuật lành mạnh, khuyến khích sáng tạo, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo điều kiện để đội ngũ trẻ được rèn luyện, thử thách và trưởng thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại sự kiện. Ảnh: HCMA

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (ngày 25-10-2017) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

TRẦN BÌNH