TPHCM dẫn đầu cả nước về tổng diện tích sàn công trình xanh

Ngày 21-1, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, công bố báo cáo tổng quan thị trường công trình xanh Việt Nam năm 2025. Theo đó, TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước về tổng diện tích sàn công trình đạt chứng nhận xanh.

Trường Victoria Nam Sài Gòn được phủ xanh hoàn toàn. Ảnh Hoàng Hùng

Đại diện IFC cho biết, thị trường xây dựng xanh tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh, với sự dẫn dắt rõ nét của các đô thị lớn, trong đó TPHCM giữ vai trò trung tâm. Tính đến hết năm 2025, cả nước có 780 công trình đã hoàn công và đưa vào sử dụng, chính thức đạt chứng nhận công trình xanh, với tổng diện tích sàn hơn 18,69 triệu m².

Trung tâm thương mại Takashimaya Hà Nội - dự án đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và thi công xây dựng với các tiêu chuẩn công trình xanh LEED Platinum BD+C, U.S. Green Building Council (USGBC)

Riêng trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận thêm 196 công trình đạt chứng nhận xanh, tăng 20% so với năm trước, với diện tích sàn tăng thêm khoảng 4,4 triệu m², mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Thị trường hiện được dẫn dắt chủ yếu bởi hai hệ thống chứng nhận quốc tế là EDGE và LEED, chiếm gần 90% tổng quy mô công trình xanh tại Việt Nam.

Cụ thể, chứng chỉ EDGE - hệ thống đánh giá công trình xanh chú trọng hiệu quả năng lượng, nước và vật liệu do IFC phát triển đang giữ vai trò lớn nhất, với 394 dự án, chiếm hơn 50% tổng số công trình xanh cả nước, tương đương khoảng 8,38 triệu m² sàn đạt chứng nhận. EDGE tập trung đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, nước và vật liệu, phù hợp với các dự án nhà ở, nhà xưởng và bất động sản thương mại quy mô lớn.

Toà nhà xanh Masteri An Phú, phường An Khánh, TPHCM. Ảnh Hoàng Hùng

Đứng thứ hai là chứng chỉ LEED - hệ thống chứng nhận công trình xanh về thiết kế, sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường, do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) phát triển, với 290 dự án, chiếm hơn 37% tổng số công trình xanh, tương đương khoảng 7,73 triệu m² sàn. LEED thường được áp dụng cho các dự án có yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, quản trị vận hành và khả năng hội nhập quốc tế, đặc biệt trong phân khúc văn phòng, khu phức hợp và công trình thương mại – dịch vụ.

Bên cạnh EDGE và LEED, các hệ thống chứng nhận khác như LOTUS của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam và Singapore tiếp tục ghi nhận sự gia tăng, góp phần đa dạng hóa chuẩn mực xanh trên thị trường.

TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước về tổng diện tích sàn công trình đạt chứng nhận xanh, với hơn 6,86 triệu m², trải rộng ở nhiều loại hình như chung cư, văn phòng, bán lẻ, nhà xưởng công nghiệp và nhà ở xã hội. Xếp sau TPHCM là Hà Nội với hơn 3,32 triệu m² sàn công trình xanh, tiếp đến là Bắc Ninh, Hải Phòng, Tây Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai, Gia Lai, Ninh Bình và Quảng Ninh. Điều này cho thấy xu hướng xây dựng xanh không chỉ gắn với đô thị lớn, mà còn lan sang các trung tâm công nghiệp và địa bàn phát triển mới.

Theo IFC, việc TPHCM dẫn đầu cả nước về tổng diện tích sàn công trình xanh không chỉ phản ánh quy mô phát triển đô thị, mà còn cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy đầu tư, khi các tiêu chuẩn EDGE và LEED ngày càng trở thành “thước đo” chất lượng và năng lực cạnh tranh của dự án.

MINH XUÂN