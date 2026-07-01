TPHCM đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

TPHCM đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tăng mạnh từ 5.373 tỷ đồng (năm 2025) lên 12.705 tỷ đồng (năm 2026), tăng hơn 2,3 lần.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 1-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TPHCM, TPHCM đã chuyển từ triển khai nhiệm vụ riêng lẻ sang tiếp cận tổng thể, lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

TPHCM đầu tư KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tăng mạnh. Cụ thể, năm 2025 đầu tư 5.373 tỷ đồng, đến năm 2026 tăng lên 12.705 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 lần. Đây là cơ sở tài chính quan trọng để TPHCM phát triển hạ tầng số, công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cho doanh nghiệp, thúc đẩy ứng dụng nền tảng số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử và dịch vụ số.

TPHCM có 164/164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, đạt 100%. Chuyển đổi số trong y tế, giáo dục và an sinh xã hội có nhiều kết quả quan trọng.

TPHCM tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, quốc tế, các dự án công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, bán dẫn, nghiên cứu và phát triển (R&D). Năm 2025, thu hút đầu tư đạt 8,5 tỷ USD, ước 40% liên quan công nghệ cao/kinh tế số. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các dự án công nghệ cao, kinh tế số đạt hơn 1,23 tỷ USD, chiếm khoảng 32% tổng vốn FDI.

Sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới là công cụ kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kết quả kết nối gần 25.000 công nghệ, thiết bị và hơn 1.100 chuyên gia, thu hút trên 191.000 lượt tiếp cận. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, TPHCM ghi nhận 30 hợp đồng chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị với tổng giá trị 26,7 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM được hình thành theo mô hình công ty cổ phần, vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, hướng tới 5.000 tỷ đồng, nhằm dẫn dắt đầu tư tư nhân, hỗ trợ startup và thương mại hóa công nghệ.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, trong đó, tập trung khoảng 12.000 tỷ đồng cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 30% GRDP.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, còn có những điểm nghẽn như thể chế chưa đồng bộ, chất lượng dữ liệu chưa đồng đều, thiếu nhân lực chất lượng cao, khó khăn tài chính - giải ngân và cơ chế thương mại hóa tài sản trí tuệ.

TPHCM kiến nghị, Trung ương sớm vận hành nền tảng dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; hướng dẫn khai thác, sử dụng và khắc phục tình trạng chồng chéo các cơ sở dữ liệu; sớm hoàn thành Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống chuyên ngành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Trung ương sớm triển khai Cổng "một cửa số tập trung" quốc gia, thống nhất giải quyết thủ tục hành chính và tích hợp AI hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức.

TPHCM đạt một số kết quả nổi bật như có đề án Đô thị KH-CN Bắc TPHCM; triển khai 9 nhóm công nghệ chiến lược với 26 sản phẩm ưu tiên. Hệ sinh thái khởi nghiệp xếp thứ 98 toàn cầu, tăng 12 bậc so với năm 2025, quy mô khoảng 7-7,5 tỷ USD. Chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét như cắt giảm 39,18% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); 80,1% TTHC trực tuyến toàn trình; hồ sơ đúng hạn đạt 95,99%; có 8.523 trạm 5G, phủ sóng khoảng 95%; triển khai nền tảng chính quyền số đến 168 phường, xã, đặc khu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tập huấn hơn 10.400 lượt cán bộ, công chức; đến giữa tháng 6 có gần 3.500 người hoàn thành chương trình phổ cập kỹ năng số. TPHCM có gần 5.200 Tổ công nghệ số cộng đồng với 29.000 thành viên; tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho hơn 6.170 đại biểu. TPHCM triển khai 24 chuyên đề đào tạo tại 168 xã, phường, đặc khu với hơn 32.000 lượt học viên. TPHCM cũng bố trí 408 nhân sự hỗ trợ KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại cấp cơ sở. Văn phòng Thành ủy TPHCM phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM triển khai tổ chức lớp đào tạo kỹ năng số chuyên sâu cho 687 cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số tại các cơ quan đảng (409 cán bộ) và mặt trận các cấp (278 cán bộ).

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