Nghị quyết số 57-NQ/TW thúc đẩy cải cách trên nhiều lĩnh vực

Chiều 1-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị, chiều 1-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp với trực tuyến tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở của các tỉnh ủy, thành ủy, trụ sở của xã, phường, đặc khu trên toàn quốc, với hơn 560.000 đại biểu tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, chiều 1-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Theo báo cáo, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã xác lập một mô hình phát triển mới, trong đó KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu của tăng trưởng, thay thế dần mô hình phát triển dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp. Đây là sự chuyển đổi tư duy phát triển có tính nền tảng, tạo tiền đề để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và năng suất.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị, chiều 1-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Đến nay, cả nước đã hoàn thành 84% nhiệm vụ có thời hạn và ban hành hơn 400 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến KH-CN và chuyển đổi số. Cổng Dịch vụ Công quốc gia cung cấp hơn 3.700 thủ tục trực tuyến, giúp tiết kiệm khoảng 840 tỷ đồng ở Trung ương và 4.800 tỷ đồng ở địa phương trong năm 2025. Hạ tầng số đạt bước tiến lớn với mạng 5G phủ sóng 92% dân số và ứng dụng VNeID đạt trên 71 triệu tài khoản định danh. Kinh tế số đóng góp 14% vào GDP năm 2025, thương mại điện tử đạt 31 tỷ USD, đã thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn…

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, chiều 1-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Nghị quyết số 57-NQ/TW là động lực thúc đẩy cải cách trên nhiều lĩnh vực như cải cách thể chế; cải cách quản trị nhà nước; cải cách môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng số và dữ liệu quốc gia. Nghị quyết số 57-NQ/TW đang đóng vai trò là một “động cơ cải cách” có sức lan tỏa lớn, vượt ra ngoài phạm vi KH-CN. Việt Nam không chỉ tiếp cận mà đang chủ động tham gia vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Việc chủ động tham gia các chuỗi giá trị công nghệ mới giúp mở rộng không gian phát triển, tăng cường năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế của Việt Nam trong bối cảnh tái cấu trúc kinh tế toàn cầu…

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số và kinh tế số nhưng báo cáo cũng chỉ rõ các điểm nghẽn về năng lực thực thi: tỷ lệ giải ngân chung cho các dự án KH-CN và chuyển đổi số còn thấp, chỉ đạt 23,35%, với hơn 18.000 tỷ đồng chưa được giải ngân…

LÂM NGUYÊN - THANH HOA