TPHCM đưa một số dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện theo dõi

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM chỉ đạo, rà soát, đưa một số vụ việc, dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý nhằm răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Sáng 30-12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) phát thông cáo báo chí về họp phiên thứ 12.

Phiên họp do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

z7376973780241_66a59e9c497cc292df182f2f7595b76a.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo thông cáo báo chí, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2025; thảo luận phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trong đó, TPHCM xác định phòng ngừa lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên phải làm ngay, để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

1638933808100872573(1).jpg
Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Sang báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước hết, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thành phố hoàn thành việc rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn và có phương án giải quyết dứt điểm.

Rà soát, đưa một số vụ việc, dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý nhằm răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với công tác giám định, định giá tài sản, công tác thu hồi tài sản; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM.

Theo quyết định, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có 5 phó ban và 11 Ủy viên.

VĂN MINH

