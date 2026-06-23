TPHCM giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân

Ngày 23-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 16-8-2025 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tại TPHCM.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tại TPHCM.

Hoạt động giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn TPHCM; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc. Qua đó, MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tầng lớp nhân dân để đề xuất giải pháp, kiến nghị với thành phố; góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh góp ý tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Có 5 đối tượng giám sát gồm: Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở NN-MT, Thuế TPHCM và Chi cục Hải quan khu vực II. Đây là các cơ quan có vai trò trực tiếp trong tham mưu, triển khai chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiếp cận đất đai, tài chính, thuế và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn. Các đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, và Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm phó trưởng đoàn.

Thành viên đoàn gồm đại diện các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM, các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đại diện một số cơ quan liên quan.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh nêu góp ý tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nhận được sự đồng thuận, kỳ vọng lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn, tạo động lực thực chất cho doanh nghiệp phát triển. Vì vậy, MTTQ Việt Nam TPHCM lựa chọn nội dung giám sát việc thực hiện Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU nhằm thể hiện vai trò đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, trong đó có các đề xuất bổ sung đối tượng giám sát. Đối với các cơ quan, đơn vị được giám sát, đồng chí đề nghị phối hợp chặt chẽ với đoàn giám sát, báo cáo đầy đủ, khách quan kết quả đạt được cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện. Tinh thần giám sát là thực tế, thực chất, không né tránh.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh lưu ý, quá trình giám sát phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo, lấy kết quả thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 68-NQ/TW làm căn cứ đánh giá. Qua giám sát, cần phát hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng; đồng thời chỉ ra các điểm nghẽn cần tháo gỡ bằng những giải pháp cụ thể.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Toàn nêu góp ý tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí kỳ vọng sau đợt giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ có báo cáo chất lượng, phản ánh toàn diện tình hình triển khai Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU. Từ đó, đề xuất các kiến nghị xác đáng thuộc thẩm quyền thành phố, Trung ương; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

THU HOÀI