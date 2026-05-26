Cẩm nang hỏi đáp Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt sách Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị: Đột phá để phát triển kinh tế tư nhân - Hỏi và đáp nhằm “giải mã” những điểm đột phá về phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Được biên soạn dưới hình thức hỏi - đáp với 97 câu hỏi ngắn gọn, dễ tiếp cận, sách tập trung giải đáp những vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp và xã hội quan tâm như: những điểm mới của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, vai trò của Nhà nước trong kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hay các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Nhóm biên soạn lựa chọn cách đặt vấn đề trực diện, gắn với những vấn đề thực tiễn đang được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Nội dung sách không chỉ phân tích nội dung của Nghị quyết số 68-NQ/TW mà còn mở rộng tới vai trò của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Với cách trình bày khoa học, dễ hiểu, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, cuốn sách là tài liệu hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng; đồng thời là tài liệu tham khảo thiết thực dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và đông đảo bạn đọc quan tâm đến sự phát triển của kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tin liên quan Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

NGUYỄN CHẮT