Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà trung thu bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 1

Sáng 9-9, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến thăm, động viên, tặng quà trung thu các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thăm, tặng quà trung thu cho bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại các khoa, phòng, các đồng chí đến từng giường bệnh, hỏi thăm tình hình sức khỏe, quá trình điều trị và hoàn cảnh của bệnh nhi; động viên các em yên tâm điều trị, nghe lời bác sĩ, giữ tinh thần để sớm hồi phục.

Lãnh đạo thành phố cũng thăm hỏi, chia sẻ với cha mẹ, người thân đang chăm sóc các em; trao quà và động viên các gia đình vượt qua thời gian điều trị. Đồng thời thăm hỏi đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1, động viên các thầy thuốc tiếp tục nỗ lực trong công tác khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm, động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại diện các gia đình có con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 bày tỏ xúc động và cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên các em trong dịp trung thu.

Các em nhỏ thích thú với món quà trung thu mà lãnh đạo TPHCM tặng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, những lời hỏi thăm tận tình và phần quà trung thu được trao tận tay các em là nguồn động viên rất ý nghĩa đối với các gia đình. Chúng tôi rất xúc động và biết ơn. Sự quan tâm này giúp cháu vui hơn, gia đình cũng có thêm động lực để đồng hành cùng cháu trong quá trình điều trị”, đại diện gia đình một bệnh nhi chia sẻ.

THÀNH SƠN