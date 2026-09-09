Suýt mất mạng vì sốt xuất huyết

Khởi phát từ cơn sốt, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào suy hô hấp, suy đa tạng. Hàng loạt biện pháp hồi sức cao cấp nhất được áp dụng mới có thể cứu người bệnh sốt xuất huyết, nhưng chi phí điều trị lên đến gần 1 tỷ đồng.

Ngày 9-9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết vừa cứu sống 2 bệnh nhân nguy kịch vì sốt xuất huyết (SXH).

Nữ sinh 16 tuổi biến chứng nguy kịch vì sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ nhất là một nữ sinh 16 tuổi. Chỉ trong vài ngày, bệnh diễn tiến rất nhanh và nặng nề.

Bệnh nhân sốc, viêm phổi, suy hô hấp cấp tiến triển nặng, tràn khí màng phổi, tràn khí dưới da lan rộng, rối loạn đông máu, xuất huyết (chảy máu mũi, miệng, tiêu hoá, sinh dục), suy đa cơ quan, suy tim ứ huyết, rối loạn điện giải.

Trước tình thế trên, ê-kíp điều trị tiến hành đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy và chỉ định đặt ECMO (oxy hóa máu ngoài cơ thể) - biện pháp hồi sức cao nhất cho hô hấp.

Hàng loạt biện pháp hồi sức chuyên sâu được áp dụng để cứu bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC

Hành trình điều trị nan giải kéo dài hơn một tháng. Ê-kíp nhiều lần thay màng ECMO, truyền máu và chế phẩm máu liên tục cho nữ sinh.

Các bác sĩ cũng phối hợp nhiều loại kháng sinh mạnh chống nhiễm trùng bệnh viện do vi khuẩn đa kháng thuốc.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của y bác sĩ, bệnh nhân vượt cửa tử thành công. Mặc dù có BHYT nhưng chi phí điều trị lên đến gần 1 tỷ đồng do mức độ điều trị đặc biệt phức tạp, phải sử dụng hàng loạt biện pháp hồi sức cao cấp và kháng sinh thế hệ mới.

Bệnh nhân 21 tuổi trải qua 45 ngày điều trị tích cực. Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ hai là một cô gái 21 tuổi với triệu chứng sốt cao, mệt mỏi.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, bệnh nhân sốc sốt xuất huyết, suy gan cấp mức độ nặng (men gan tăng rất cao đến mức đe dọa tính mạng), tổn thương thận cấp phải lọc máu liên tục.

Ngoài ra, bệnh nhân còn rối loạn đông máu nặng, chảy máu răng miệng, mũi, chảy máu âm đạo bất thường, tràn dịch màng phổi - màng bụng - màng tim, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, suy đa tạng.

Suốt 45 ngày điều trị căng thẳng, bệnh nhân được truyền máu và chế phẩm máu nhiều lần, lọc máu nhiều đợt và may mắn thoát khỏi lằn ranh sinh tử. Chi phí điều trị lên đến khoảng 100 triệu đồng, người bệnh không có BHYT và hoàn cảnh rất khó khăn.

Đây cũng là trường hợp Báo SGGP kêu gọi lòng hảo tâm của bạn đọc trong bài viết "Cứu giúp cô gái 21 tuổi là chỗ dựa của cha mẹ và 2 em" đăng ngày 6-8.

Vì sao SXH có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân? SXH có thể diễn tiến qua các giai đoạn: Giai đoạn sốt cao, giai đoạn nguy hiểm, giai đoạn hồi phục. Trong đó, giai đoạn nguy hiểm thường ở ngày thứ 3–7 của bệnh. Giai đoạn này thường giảm hoặc hết sốt. Đây là lúc thoát huyết tương, cô đặc máu, sốc, xuất huyết nội tạng, suy các cơ quan có thể xảy ra âm thầm. Giai đoạn nguy hiểm thường trùng với lúc người bệnh cảm thấy giảm sốt nên dẫn đến chủ quan, không tái khám. Một số dấu hiệu cảnh báo người mắc SXH cần nhập viện ngay: Đau bụng dữ dội, liên tục; nôn ói nhiều; chảy máu chân răng, chảy máu mũi, ói ra máu, đi tiêu phân đen; lừ đừ, bứt rứt, tay chân lạnh, mạch nhanh; khó thở; tiểu ít.

GIAO LINH