Yêu cầu xác minh phản ánh “muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Bệnh viện E

Trước phản ánh liên quan đến việc điều trị ung thư tại Bệnh viện E, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã yêu cầu bệnh viện khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 15-9.

Khu vực Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E- Ảnh: THANH THANH

Ngày 10-9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gửi Bệnh viện E, yêu cầu xác minh thông tin báo chí phản ánh liên quan đến hoạt động tại Khoa Xạ trị của bệnh viện.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, ngày 9-9, cơ quan truyền thông phản ánh nội dung “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E.

Trước thông tin trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương xác minh nội dung báo chí nêu; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nếu có. Bệnh viện E cũng được yêu cầu công khai kết quả xác minh, xử lý để cơ quan truyền thông biết; đồng thời báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15-9 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu bệnh viện tăng cường kiểm tra, giám sát các khoa, phòng, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để sớm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh các dấu hiệu vi phạm; thực hiện đúng quy định, quy chế chuyên môn trong khám, chữa bệnh và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cũng theo phản ánh, tại Khoa Xạ trị, một số bệnh nhân đã kẹp tiền vào sổ điều trị. Hình ảnh được ghi lại cho thấy có trường hợp người tiếp nhận lấy tiền khỏi sổ; một số bệnh nhân có tiền kẹp trong sổ sau đó được gọi vào xạ trị trong thời gian ngắn, trong khi nhiều người khác vẫn chờ bên ngoài. Thông tin phản ánh cũng cho rằng việc “kẹp tiền vào sổ” được một số bệnh nhân, người nhà truyền tai nhau với mong muốn được xạ trị sớm hơn.

NGỌC DUNG