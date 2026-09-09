Sống khỏe

Cần Thơ đề xuất dừng dự án "bệnh án điện tử" 21 tỷ đồng để tránh lãng phí

SGGPO

Sở Tài chính TP Cần Thơ vừa có báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét dừng chủ trương đầu tư dự án thí điểm triển khai bệnh án điện tử tại 2 trung tâm y tế với tổng mức đầu tư 21 tỷ đồng. 

Kiosk tiếp đón tự động tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng
Kiosk tiếp đón tự động tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

Mục tiêu ban đầu của dự án là nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị và phần mềm bệnh án điện tử (EMR) tiến tới bệnh viện không sử dụng giấy; xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS); hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh (RIS); hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) tại Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu và Trung tâm Y tế huyện Cù Lao Dung. Tổng mức đầu tư 21 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Lý giải về đề xuất dừng dự án, Sở Tài chính và Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, dự án không còn phù hợp với hiện trạng thực tế, nếu tiếp tục triển khai sẽ dẫn đến đầu tư trùng lặp, gây lãng phí nguồn lực ngân sách.

Dự án "Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế theo Đề án 03/ĐA-UBND" (Hạng mục: Thí điểm triển khai bệnh án điện tử cho các Trung tâm Y tế cấp huyện) do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt chủ trương theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 28-8-2024 của HĐND tỉnh Sóc Trăng (trước đây) và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu năm 2025.

DŨNG ANH

Từ khóa

Bệnh án điện tử Cần Thơ lãng phí trùng lặp

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