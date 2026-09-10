Cứu sống 2 ca nguy kịch tại Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ (TPHCM)

Một người bị sốc phản vệ do ong đốt và một người lên cơn hen phế quản ác tính, suy hô hấp nặng vừa được các bác sĩ bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đang công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ cấp cứu qua cơn nguy kịch.

Người bệnh bị sốc phản vệ do ong đốt đã qua cơn nguy kịch.

Ông H.V.T. (46 tuổi, trú xã Châu Pha, TPHCM) được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ sau khi bị ong mật đốt khắp người trong lúc đi rừng.

Khoảng 1 giờ sau khi bị ong đốt, ông T. bắt đầu sưng đỏ toàn thân, đau và bứt rứt. Khi nhập viện, người bệnh nổi mày đay, ngứa, đỏ toàn thân, tay chân lạnh, suy hô hấp và suy tuần hoàn. Huyết áp lúc này chỉ còn 80/50 mmHg.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc phản vệ do ong đốt giờ thứ nhất.

Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng tiêm bắp Adrenaline, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, đồng thời sử dụng Diphenhydramin và Methylprednisolon. Tuy nhiên, tình trạng người bệnh không cải thiện như mong đợi.

Trước nguy cơ sốc phản vệ tiếp tục diễn tiến, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và quyết định truyền Adrenaline tĩnh mạch liên tục bằng máy bơm tiêm điện. Đây là kỹ thuật lần đầu được áp dụng tại Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ.

BS. Nguyễn Ngọc Thảo Vy, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết sốc phản vệ có thể diễn tiến rất nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được nhận diện và xử trí kịp thời.

“Trong trường hợp này, người bệnh không đáp ứng sau xử trí ban đầu nên ê-kíp quyết định sử dụng Adrenaline truyền tĩnh mạch liên tục bằng máy bơm tiêm điện”, bác sĩ Vy cho biết.

Khoảng 5 phút sau khi chuyển sang truyền Adrenaline, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Mề đay và tình trạng đỏ da giảm, tay chân ấm trở lại, huyết áp tăng lên 90/60 mmHg.

Sau khi huyết động ổn định, liều Adrenaline được giảm dần rồi ngưng. Người bệnh tiếp tục được theo dõi trong 24 giờ và xuất viện sau đó.

Bệnh nhân suy hô hấp nặng do hen phế quản ác tính.

Cùng thời điểm, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ tiếp nhận chị N.T.H.N. (44 tuổi, trú khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TPHCM) trong tình trạng khò khè, khó thở tăng dần.

Người bệnh có tiền sử hen phế quản nhưng việc theo dõi và điều trị không thường xuyên. Khi đến Khoa Cấp cứu, chị N. đã lơ mơ, tím môi, suy hô hấp nặng, độ bão hòa oxy trong máu ở mức rất thấp.

Ê-kíp trực lập tức cho người bệnh thở oxy và sử dụng thuốc giãn phế quản cấp cứu. Nhận định đây là cơn hen ác tính có nguy cơ đe dọa tính mạng, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn với đội ngũ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đang hỗ trợ chuyên môn tại Trung tâm.

Người bệnh sau đó được đặt ống nội khí quản, kết nối máy thở và phối hợp sử dụng thuốc giãn phế quản truyền tĩnh mạch.

Theo các bác sĩ, thở máy xâm nhập qua ống nội khí quản là kỹ thuật mới được triển khai tại Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ, với hệ thống máy thở được Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ.

Sau xử trí, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, da môi hồng trở lại, độ bão hòa oxy máu, mạch và huyết áp dần ổn định. Người bệnh được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục điều trị.

Sau 2 ngày, người bệnh được cai máy thở, rút ống nội khí quản và chuyển sang Khoa Nội hô hấp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hai trường hợp cấp cứu nặng trong cùng một ngày cho thấy năng lực tiếp nhận và xử trí cấp cứu của Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ đang từng bước được nâng lên, với sự hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên. Trước đó, ngày 5-6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ ký kết chương trình hỗ trợ toàn diện theo định hướng của Sở Y tế TPHCM. Một trong những trọng tâm của chương trình là phát triển Trung tâm Cấp cứu chấn thương, qua đó nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại địa phương. Cùng với đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, việc bổ sung trang thiết bị và triển khai các kỹ thuật mới đang giúp đội ngũ y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ chủ động hơn trong xử trí những trường hợp cấp cứu nặng, giảm nguy cơ người bệnh phải chuyển tuyến trong tình trạng nguy kịch.

KHÁNH CHI