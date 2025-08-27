TPHCM: Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập

Sáng 27-8, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, sau khi sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM có tổng cộng 251 đơn vị công lập trực thuộc.

Trong năm học 2024-2025, thành phố tiếp tục duy trì chương trình đánh giá học sinh theo chuẩn quốc tế; thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình đột phá, đi đầu trong việc đưa các chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh, Tin học vào nhà trường; tổ chức nhiều hoạt động chuẩn bị Đề án “Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” theo Kết luận 91/KL-TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trong toàn ngành. Hệ thống thông tin địa lý giáo dục (GIS) được 100% địa phương triển khai trong tuyển sinh các lớp đầu cấp.

Học sinh mầm non tham gia hoạt động giáo dục STEM tại trường học

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành giáo dục cũng đứng trước nhiều khó khăn. Tính đến cuối năm học 2024-2025, quy hoạch và quản lý mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa theo kịp nhu cầu phát triển.

Sĩ số học sinh/lớp còn cao so với quy định; tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày chưa đạt chỉ tiêu; trang thiết bị dạy học hiện đại chưa được đầu tư đồng bộ, kịp thời.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về cơ cấu; một bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học dẫn tới việc chưa theo kịp yêu cầu đổi mới trong giáo dục và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị tổng kết năm học, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM kêu gọi toàn ngành ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt do cơn bão số 4 và số 5 gây ra. "Mỗi sự đóng góp lúc này, dù nhỏ hay lớn, đều là vô giá. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà là tình người, là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp đồng bào và đặc biệt là các em học sinh vùng lũ sớm được trở lại trường, tiếp tục hành trình học tập", Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ.

Năm học 2025-2026, TPHCM sẽ đưa thêm vào sử dụng 1.434 phòng học mới với tổng kinh phí hơn 4.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Ngoài ra, có 180 phòng học được đầu tư từ nguồn xã hội hóa sẽ đưa thêm vào hoạt động, đảm bảo 100% chỗ học cho con em trên địa bàn.

15 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2025-2026: 1. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đổi mới quản trị nhà trường, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập. 2. Đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; quan tâm đối tượng yếu thế, người dân tộc thiểu số, học sinh xã đảo, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. 3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 4. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp. 5. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục quốc phòng an ninh đối với nhà giáo và học sinh, sinh viên. 6. Tiếp tục xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. 7. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. 8. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp. 9. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. 10. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong toàn ngành. 11. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đảm bảo thực hiện có hiệu quả CT GDPT 2018. 12. Phát triển giáo dục ngoài công lập. 13. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và pháp chế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 14. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành. 15. Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông giáo dục.

