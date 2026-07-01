Sáng 1-7, tại phường Long Nguyên, TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tổ chức lễ khởi công Dự án Khu tái định cư công nghiệp An Tây giai đoạn 1.

Dự án là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án. Ảnh: DUY TRẦN

Dự án Khu tái định cư công nghiệp An Tây có tổng mức đầu tư 514,5 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có giá trị đầu tư hơn 359,8 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 25,25ha. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư, thời gian thi công và hoàn thành dự kiến trong 365 ngày.

Theo thiết kế, dự án được đầu tư xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm: san nền hơn 172.700m²; xây dựng hệ thống giao thông phân khu vực và nội bộ với tổng chiều dài hơn 5,5km; hoàn thiện mặt đường, vỉa hè và cây xanh.

Dự án cũng đầu tư hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng biệt; xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.800m³/ngày đêm, cùng bãi tập kết trung chuyển rác rộng 182m².

Bên cạnh đó, hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng đèn LED, lưới điện trung - hạ thế được thiết kế ngầm hóa; hạ tầng viễn thông và 5 công viên cây xanh được bố trí phục vụ cộng đồng dân cư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu tái định cư công nghiệp An Tây giai đoạn 1 tại phường Long Nguyên, TPHCM, sáng 1-7. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, nhấn mạnh dự án không chỉ tạo lập quỹ đất tái định cư phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện trách nhiệm, sự chăm lo của chính quyền đối với người dân.

Cũng theo đồng chí, việc khởi công công trình vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm của thành phố trong cụ thể hóa các chủ trương phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu và động lực phát triển.

Hạ tầng dự án sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ảnh: DUY TRẦN

Tại lễ khởi công, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM cam kết phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, nhà thầu, tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, quản lý nghiêm chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn.

DUY TRẦN