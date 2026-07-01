Hôm nay 1-7, khởi công nhiều dự án trọng điểm: Mở không gian kết nối phát triển

Hôm nay 1-7, TPHCM triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng, giao thông, môi trường và không gian công cộng. Đây là các dự án có vai trò tạo động lực phát triển cho thành phố trong giai đoạn mới.

Những biểu tượng của khát vọng phát triển

Trong loạt công trình được khởi công, nổi bật là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối từ nội đô đến liên vùng. Dẫn đầu là dự án cầu - đường - hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, có tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng. Công trình dài hơn 14km, gồm cầu vượt biển, hầm và đường dẫn quy mô 6 làn xe, được kỳ vọng tạo bước đột phá trong kết nối giữa TPHCM với khu vực ven biển phía Đông Nam. Khi hoàn thành, khoảng cách từ Cần Giờ đến Vũng Tàu sẽ được rút ngắn, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển, logistics, cảng biển và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển.

Không gian TPHCM mở rộng - nhìn từ Bến Nhà Rồng. ẢNH: Hoàng Hùng

Một dự án quan trọng khác là đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với tổng vốn đầu tư hơn 47.000 tỷ đồng. Tuyến đường sáu làn xe sẽ kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với trung tâm du lịch Hồ Tràm, hình thành hành lang phát triển mới cho thương mại, dịch vụ và nghỉ dưỡng.

Trong nội đô, dự án cầu đường Bình Tiên, có tổng mức đầu tư 6.300 tỷ đồng, sẽ góp phần giảm áp lực giao thông giữa khu vực trung tâm với phía Nam thành phố. Nhiều người dân kỳ vọng sau khi công trình hoàn thành, việc đi lại sẽ thuận lợi hơn, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực.

Cũng là công trình khởi công trong ngày 1-7, dự án tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài, tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, cũng được xem là dự án có ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng cường liên kết giữa TPHCM với Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Không chỉ giảm tải cho quốc lộ 22, đường cao tốc này còn tạo điều kiện thúc đẩy giao thương với Campuchia và các nước trong khu vực.

Kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), TPHCM dự kiến khởi công nhiều dự án, công trình trọng điểm vào ngày 1-7, thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, cảng biển và nhà ở xã hội, với tổng mức đầu tư hơn 381.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, nút giao giữa đường Rừng Sác và đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ nâng cao năng lực kết nối của Cần Giờ với hệ thống đường cao tốc quốc gia, mở ra cơ hội phát triển mạnh hơn cho khu vực cửa ngõ phía Đông Nam.

Ở lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương, với tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng, cũng nhận được nhiều kỳ vọng. Dự án sẽ đầu tư hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm trên tuyến ống phục vụ các khu vực Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước, nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đô thị.

Đánh thức không gian ven sông Sài Gòn

Trong số các dự án được khởi công, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Đây là dự án được mong đợi nhiều năm qua, nhằm hình thành một không gian công cộng quy mô lớn ngay khu vực trung tâm thành phố.

Khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội có vị trí đặc biệt khi nằm ngay bên sông Sài Gòn, gắn với di tích lịch sử Bến Nhà Rồng và là cửa ngõ kết nối trung tâm thành phố với khu Nam. Trong nhiều năm, một phần quỹ đất ven sông chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng. Việc đầu tư công viên sẽ phát huy giá trị cảnh quan, không gian văn hóa lịch sử của sông Sài Gòn.

Anh Nguyễn Minh Trung, cư dân phường Khánh Hội, chia sẻ, người dân địa phương rất vui khi thành phố quyết tâm đầu tư chỉnh trang toàn bộ khu vực. Điều đáng quý nhất của dự án là tạo thêm không gian mở để mọi người có thể đi dạo, tập thể dục, vui chơi cùng gia đình ngay giữa khu vực trung tâm.

“Trước đây, mỗi lần muốn tìm một nơi rộng rãi để thư giãn, người dân phải di chuyển khá xa. Khi công viên hoàn thành, người dân trong khu vực sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Đây là điều bà con mong mỏi từ lâu”, anh Trung nói.

Cùng chung niềm vui, chị Thanh Thúy, ngụ đường Nguyễn Tất Thành, cho rằng thành phố càng phát triển thì càng cần nhiều công viên và không gian xanh. Những công trình như vậy không chỉ tô điểm, làm đẹp đô thị mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. “Tôi đặc biệt mong dự án công viên được triển khai đồng bộ với việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành. Tuyến đường này thường xuyên ùn tắc, nhất là giờ cao điểm. Nếu vừa có công viên đẹp vừa có giao thông thông thoáng thì người dân sẽ được hưởng lợi rất lớn”, chị Thúy bày tỏ.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh ven sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng, quy mô hơn 150ha, trải dài dọc bờ sông Sài Gòn và khu vực Rạch Cá Trê. Dự án được quy hoạch thành năm phân khu chức năng kết nối liên hoàn, kết hợp giữa bảo tồn các giá trị lịch sử của khu vực Bến Nhà Rồng với phát triển không gian văn hóa, sinh thái và cộng đồng. Hệ thống công viên cây xanh, quảng trường, đường dạo ven sông, bến ngắm cảnh, khu sinh hoạt cộng đồng, không gian tổ chức sự kiện ngoài trời cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ tạo nên một không gian công cộng quy mô lớn ngay giữa trung tâm thành phố.

Đáng chú ý, dự án còn phát triển hệ thống đường đi bộ, đường dành cho xe đạp và kết nối với buýt đường sông, các bến thủy nội địa và mạng lưới giao thông công cộng. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận không gian ven sông mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng các phương thức giao thông xanh.

Theo các chuyên gia quy hoạch, nhiều đô thị lớn trên thế giới đều phát triển mạnh các không gian công cộng ven sông để nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường và thúc đẩy du lịch. Với TPHCM, việc đầu tư Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội được kỳ vọng sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa sông Sài Gòn trở thành trục cảnh quan, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của thành phố.

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