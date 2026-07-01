TPHCM khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Sáng 1-7, UBND TPHCM phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm tại khu vực Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026)

Các đại biểu tham gia lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm tại Khu vực Bến Nhà Rồng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu dự lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm tại Công viên Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu, TPHCM, sáng 1-7-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu tham dự lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm tại Công viên Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu, TPHCM, sáng 1-7-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh việc đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án chiến lược không chỉ là sự kiện đầu tư hạ tầng, mà còn là cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện khát vọng phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, từ ngày 1-7-2025, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển trên cơ sở hợp nhất TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố mới có quy mô GRDP khoảng 3 triệu tỷ đồng, tương đương 121 tỷ USD, chiếm 23,6% GRDP cả nước và đóng góp hơn 33% tổng thu ngân sách quốc gia.

Với lợi thế về diện tích, dân số, hệ thống cảng biển, công nghiệp và dịch vụ, TPHCM có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển hàng đầu khu vực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP tăng 8,55%; tổng thu ngân sách đạt hơn nửa triệu tỷ đồng; các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực.

Công nhân thể hiện quyết tâm triển khai thi công các công trình, dự án trọng điểm sau lễ khởi công, sáng 1-7-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để các dự án triển khai đúng tiến độ, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng. Đồng chí cũng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh khẳng định, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới tư duy, quyết liệt hành động để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm tại Khu vực Bến Nhà Rồng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo UBND TPHCM, 8 công trình, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 253.033 tỷ đồng, tương đương gần 9,6 tỷ USD. Nguồn vốn được huy động từ nhiều hình thức, gồm đầu tư công, hợp tác công - tư (PPP) và vốn doanh nghiệp. Danh mục dự án gồm: Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu; cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên; dự án thành phần xây dựng tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50. Trong đó, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng là công trình có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa và không gian đô thị. Dự án được triển khai tại khu vực gắn với dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, có diện tích khoảng 73,3ha, tổng mức đầu tư hơn 29.317 tỷ đồng theo hình thức PPP. Khu vực mở rộng đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG Dự án gồm 5 hợp phần, tập trung xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng; chỉnh trang khu vực Khánh Hội theo định hướng bảo tồn di sản cảng; nâng cấp trục đường Nguyễn Tất Thành; đầu tư hệ thống công viên, cây xanh tại khu vực Bến Bạch Đằng cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Dự án cũng bao gồm các hạng mục mở rộng giao thông, xây dựng hầm chui, cầu đi bộ, bãi đỗ xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm và hoàn thiện không gian công cộng ven sông Sài Gòn. Ở lĩnh vực kết nối vùng, dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành dài khoảng 42km, quy mô 6 làn xe cùng hệ thống đường song hành hai bên, tổng mức đầu tư gần 46.918 tỷ đồng. Dự án thực hiện theo hình thức PPP, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực Hồ Tràm với sân bay Long Thành và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 14km, gồm hơn 8km cầu cùng 3,85km hầm và đường dẫn, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 93.159 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến kết nối trực tiếp giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, mở rộng không gian phát triển hướng biển, thúc đẩy liên kết du lịch, dịch vụ và kinh tế biển giữa TPHCM với khu vực Đông Nam bộ. Trong lĩnh vực logistics, thành phố khởi công dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư khoảng 50.820 tỷ đồng, quy mô hơn 351ha. Cảng được thiết kế tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT. Khi hoàn thành toàn bộ, công suất khai thác dự kiến đạt khoảng 10,8 triệu TEU/năm, từng bước hình thành trung tâm trung chuyển container quốc tế của khu vực. Các dự án còn lại gồm: cầu đường Bình Tiên, tổng mức đầu tư khoảng 6.285 tỷ đồng; dự án thành phần xây dựng tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài, tổng mức đầu tư khoảng 22.975 tỷ đồng; nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, tổng mức đầu tư gần 2.969 tỷ đồng; nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50, tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ đồng. Công nhân thể hiện quyết tâm triển khai thi công các công trình, dự án trọng điểm sau lễ khởi công, sáng 1-7-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG Việc khởi công các công trình, dự án trọng điểm góp phần tạo khí thế thi đua chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển hạ tầng chiến lược của TPHCM. Khi hoàn thành, các công trình giao thông, cảng biển và không gian công cộng này sẽ tăng cường kết nối liên vùng, phát triển logistics, kinh tế biển, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và mở thêm dư địa phát triển cho thành phố trong giai đoạn tới. Đây cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn về phát triển TPHCM theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, đồng thời chuẩn bị nền tảng hạ tầng để triển khai Luật Đô thị đặc biệt sau khi được Quốc hội xem xét thông qua, hướng tới xây dựng cơ chế quản trị hiện đại, tạo động lực phát triển mới cho đô thị đầu tàu của cả nước.

QUỐC HÙNG - THANH HIỀN