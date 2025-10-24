Doanh nghiệp muốn chung tay xây dựng hệ sinh thái tài sản số cho Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

Các tập đoàn, định chế tài chính, nhà đầu tư cũng như các tổ chức công nghệ tài chính đều mong muốn đồng hành cùng Thành phố phát triển Trung tâm tài chính quốc tế (IFC).

Ngày 24-10, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HIDS) chủ trì tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Sự kiện nhằm nắm bắt được nhu cầu thực tiễn, tiềm năng của các doanh nghiệp và lắng nghe các đề xuất, khuyến nghị cơ chế, chính sách của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ tài chính, cơ hội kết nối doanh nghiệp trong hệ sinh thái hướng đến hình thành các liên minh vững mạnh.

Tọa đàm có sự tham gia của các tập đoàn lớn, các quỹ đầu tư hàng đầu

Tọa đàm tham vấn có sự tham gia của các tập đoàn lớn, các quỹ đầu tư hàng đầu và những dự án Web3 toàn cầu xuất phát từ Việt Nam như Sky Mavis (Axie Infinity) và Kyber Network, cùng các tổ chức công nghệ blockchain quốc tế như Ava Labs và Republic đã cùng hiện diện trong một không gian trao đổi cởi mở và cầu thị.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Vũ Chí Kiên, Phó Viện trưởng HIDS bày tỏ mong muốn thông qua buổi tọa đàm tham vấn, kỳ vọng nắm bắt được nhu cầu thực tiễn, tiềm năng của các doanh nghiệp và lắng nghe các đề xuất khuyến nghị cơ chế chính sách của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ tài chính.

“Mặt khác, thông qua buổi tọa đàm, tạo cầu nối cho các đối tác chiến lược, xây dựng danh mục các mô hình triển khai thí điểm, làm cơ sở để cơ quan điều hành quy định các sandbox và chính sách ưu đãi cho dịch vụ công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo, tài sản số hướng đến hình thành hệ sinh thái công nghệ tài chính vững mạnh, tạo nền tảng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế”, ông Kiên cho hay.

Tại tọa đàm, các tập đoàn, định chế tài chính, nhà đầu tư cũng như các tổ chức công nghệ tài chính đều mong muốn đồng hành cùng Thành phố phát triển Trung tâm tài chính quốc tế với những dự án và nội dung hợp tác, cụ thể như: Chia sẻ mô hình vận hành và quản trị rủi ro của quỹ mã hoá; tham gia đề xuất sandbox cho sản phẩm tài chính số tuân thủ; đóng góp xây dựng chuẩn mực quốc gia và đào tạo nguồn nhân lực fintech.

Cùng với đó là chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực trong lĩnh vực blockchain và Web3 giữa các doanh nghiệp. Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong vận hành, quản lý và bảo mật tài sản số để đóng góp vào quá trình xây dựng khung pháp lý phù hợp và an toàn cho lĩnh vực này tại Việt Nam. Xây dựng cộng đồng Web3 năng động, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua các hoạt động kết nối và chia sẻ.

Tại toạ đàm, đại diện của các dự án Web3 như Sky Mavis (Axie Infinity) và Kyber Network đều bày tỏ sự sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng hệ sinh thái tài sản số của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Trần Huy Vũ, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Kyber Network bày tỏ, những doanh nghiệp trong hệ sinh thái Web3 rất sẵn lòng đóng góp xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính nhưng muốn biết rõ hơn các quy định pháp luật để hiểu được có thể đóng góp ở đâu, như thế nào.

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Thành Trung, nhà sáng lập kiêm CEO của Sky Mavis khẳng định, bản thân mình và doanh nghiệp có tinh thần, có sức lực và có hiểu biết về thị trường tài sản số nhưng muốn chờ những quy định rõ hơn về pháp lý để có thể tham gia sâu hơn vào thị trường.

Kết thúc toạ đàm, ông Vũ Chí Kiên gửi lời cảm ơn các doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh sẽ ghi nhận các kiến nghị, trong đó đặc biệt về vấn đề hành lang pháp lý để có những tham vấn cùng các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, kỳ vọng sau tọa đàm hôm nay sẽ có thêm nhiều chương trình khác được lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, chuyên gia.

