TPHCM lập Ban Chỉ đạo rà soát tài sản công

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Trung tâm Hành chính - chính trị Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc phường Bà Rịa, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Thành viên Ban Chỉ đạo có 8 đồng chí: Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính (thành viên Thường trực); Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT; Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng; Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc; Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Ngọc Khánh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; Huỳnh Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Chức năng của Ban Chỉ đạo là báo cáo, trình Ban Thường vụ Thành ủy phương án sắp xếp, xử lý tài sản sau sắp xếp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan đảm bảo hiệu quả và kịp tiến độ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, thống kê chi tiết, đầy đủ, chính xác tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Trong đó, về phạm vi: đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản công thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Về đối tượng: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Công viên tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đưa vào phục vụ người dân. Ảnh HOÀNG HÙNG



Ban Chỉ đạo cũng sẽ phối hợp cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan chủ quản của các đơn vị đang đề xuất bố trí thêm cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý để thống nhất xác định thẩm quyền, phương án bố trí đảm bảo chặt chẽ theo quy định và định hướng phát triển của thành phố.

Đồng thời, đề xuất cụ thể phương án quản lý, sử dụng, khai thác đối với các tài sản nhà, đất dôi dư, chưa sử dụng hết công suất, đảm bảo đáp ứng mục tiêu trước mắt và kế hoạch phát triển lâu dài của thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Sở Tài chính là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, phối hợp các sở, ngành liên quan, tổng hợp đề xuất UBND TPHCM báo cáo Đảng ủy UBND TPHCM trình Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến.

THU HƯỜNG