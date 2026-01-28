TPHCM: Tiếp tục gỡ vướng tiến tới cấp sổ hồng cho hàng ngàn căn hộ

Chiều 28-1, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Đại diện Chung cư Thái An 3 và 4 tại phường Đông Hưng Thuận mong muốn được tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã xem xét cấp sổ hồng đối với 3 dự án gồm: Dự án khu Thương mại và Căn hộ I-Home tại số 359 đường Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Tây, do Công ty Cổ phần Metro Star làm chủ đầu tư (CĐT); Chung cư Thái An 3 và 4 tại phường Đông Hưng Thuận, do Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành làm CĐT; Khu dân cư Hà Đô tại phường Thới An, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô làm CĐT.

Đối với Dự án khu Thương mại và Căn hộ I-Home, có quy mô gồm ba khối A, B, C với 498 căn hộ. Sau khi nghe các đơn vị có liên quan báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà. Tuy nhiên, đối với phần thương mại sẽ xem xét các thủ tục cấp sổ hồng sau.

Tổ công tác 1645 làm việc với các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại. Ảnh: THANH HIỀN

Đối với Dự án chung cư Thái An 3 và 4, có 780 căn hộ. Tại buổi làm việc, dự án được xác định có nhiều vướng mắc, trong đó có việc CĐT chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa đầu tư trường mầm non, mảng xanh và chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật… Theo ông Nguyễn Văn Đực, đại diện CĐT dự án cho biết, CĐT rất mong muốn khắc phục những sai phạm để có thể cấp sổ hồng cho người dân.

Sau khi CĐT và các đơn vị có liên quan báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu CĐT có báo cáo rõ thực trạng hiện nay, đồng thời thông tin những vấn đề còn tồn đọng của dự án, và có cam kết tháo gỡ những vấn đề còn gặp vướng ở dự án. Từ đó, sẽ đưa ra phương án tháo gỡ để tiến tới cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Đối với Dự án khu dân cư Hà Đô, theo báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM, dự án có diện tích gần 55.000 m2, bao gồm 124 căn nhà thấp tầng và 256 căn hộ chung cư cao tầng. Dự án bị vướng mắc về nghĩa vụ điều tiết quỹ nhà ở xã hội; thủ tục về môi trường; việc bàn giao công trình công cộng như nhà trẻ, công trình hạ tầng kỹ thuật...

Sau khi CĐT và các đơn vị liên quan báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại chung cư cao tầng. Tuy nhiên, CĐT phải phối hợp với Sở Xây dựng để có báo cáo liên quan nghĩa vụ điều tiết quỹ nhà ở xã hội. Cùng với đó, phải có cam kết thực hiện bàn giao hạ tầng kỹ thuật, nhà trẻ và phải hoàn tất thủ tục về môi trường.

Đối với khu nhà ở thấp tầng, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu CĐT phải liên hệ Phòng Quản lý đất thuộc Sở NN-MT TPHCM thực hiện các hồ sơ có liên quan, để đưa ra hướng giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà.

THANH HIỀN