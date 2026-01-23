Phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp xã sử dụng, khai thác tài sản công

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vị quản lý của TPHCM.

Người dân đến liên hệ làm việc tại UBND phường Tân Bình, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo quyết định, đối với tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan thì cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, UBND phường, xã, đặc khu (UBND cấp xã) quyết định khai thác tài sản công tại cơ quan và cơ quan thuộc phạm vi quản lý.

Đối với tài sản là kho lưu trữ, kho bảo quản, phòng họp, phần diện tích sử dụng chung thuộc trụ sở làm việc, phần diện tích được giao quản lý cao hơn so với tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc UBND cấp xã quyết định khai thác tài sản công tại cơ quan và cơ quan thuộc phạm vi quản lý.

Đối với tài sản là di tích lịch sử - văn hóa, di tích lịch sử gắn với đất thuộc đất xây dựng trụ sở cơ quan, phòng truyền thống của cơ quan UBND cấp xã quyết định khai thác tài sản công tại cơ quan và cơ quan thuộc phạm vi quản lý.

Về thẩm quyền quyết định bán tài sản công là tài sản cố định, cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, UBND cấp xã quyết định bán tài sản công (trừ xe ô tô) tại cơ quan; quyết định bán tài sản công tại cơ quan thuộc phạm vi quản lý.

Ngoài ra, UBND TPHCM còn phân cấp thẩm quyền cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc được quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án.

THANH HIỀN