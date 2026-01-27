TPHCM: Đề xuất 148 khu đất làm dự án tái định cư, nhà ở xã hội

Ngày 27-1, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã có văn bản gửi UBND TPHCM báo cáo về rà soát quỹ đất đề xuất bố trí thực hiện dự án tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo Sở NN-MT, qua rà soát, Sở đã nhận được ý kiến của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và 34 UBND xã, phường, về việc đề xuất 148 khu đất bố trí thực hiện dự án tái định cư, nhà ở xã hội.

Nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất hoặc chuẩn bị quỹ đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, Sở NN-MT kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng lập, thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

Giao UBND xã, phường, đặc khu chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 khu tái định cư.

Sở Tài chính phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư, bố trí đủ vốn cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) và vốn cho các Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc thành phố lập, trình phê duyệt Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và tổ chức thực hiện đầu tư đúng tiến độ, theo quy định.

Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý; trên cơ sở đó, Sở Xây dựng chuyển giao cho UBND xã, phường, đặc khu thực hiện việc giao đất đối với các trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Đối với các khu đất đang có người quản lý, sử dụng, Sở NN-MT đề xuất UBND TPHCM giao UBND xã, phường, đặc khu quyết định thu hồi đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng khu tái định cư, nhà ở xã hội theo đúng quy định.

THANH HIỀN