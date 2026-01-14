TPHCM: Dành 1.730ha quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM về kết quả thực hiện chiến lược lao động và việc làm năm 2025; trong đó trọng tâm là kết quả phát triển nhà ở xã hội (NƠXH).

Khu tái định cư , nhà ở xã hội tại Chung cư 2225 Phạm Thế Hiển. Ảnh: THANH HIỀN

Theo báo cáo, TPHCM được giao chỉ tiêu hoàn thành 199.400 căn NƠXH đến năm 2030. Tính riêng giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành 17.902/18.143 căn, đạt 98,7% kế hoạch 5 năm và hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, giai đoạn 2021-2024 hoàn thành 5.103 căn; năm 2025 hoàn thành 14 dự án với 12.799 căn (đạt 98,2% kế hoạch năm).

Bước sang giai đoạn 2026-2030, Sở Xây dựng cho biết hiện có 11 dự án đã được cấp phép và đang thi công (quy mô 11.587 căn); 47 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (quy mô khoảng 34.000 căn). Các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi công, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 28.500 căn trong năm 2026. Đáng chú ý, dự kiến trước ngày 19-1 tới, thành phố sẽ khởi công 3 dự án với quy mô 5.568 căn.

Về quỹ đất, qua rà soát, hiện trên địa bàn thành phố có 197 dự án, khu đất có mục tiêu xây dựng NƠXH với diện tích khoảng 732ha (quy mô 230.000 căn). Thành phố đang xây dựng quy hoạch bố trí quỹ đất đến năm 2040. Theo đó, tại khu vực TPHCM (trước sáp nhập) dự kiến dành 1.400ha; nâng tổng quỹ đất phát triển NƠXH của TPHCM mới (sau sáp nhập) lên khoảng 1.730ha.

THANH HIỀN