Vào “đường ray” tăng tốc phát triển nhà ở xã hội

Ngày 16-1, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Hội thảo Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) tại TPHCM - Từ mô hình đến hành động.

Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Sonadezi Hữu Phước (xã Ngãi Giao, TPHCM) vừa hoàn thành. Ảnh: QUANG VŨ

58 dự án được xây dựng trong năm 2026

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, nhấn mạnh, theo Đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH (chỉ tiêu phát triển NƠXH đến năm 2030 được giao cho TPHCM là 199.400 căn), chiếm khoảng 20% tổng chỉ tiêu cả nước. Đây là trách nhiệm lớn, đặt ra thách thức rất cao đối với thành phố trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, chi phí đầu tư lớn và thủ tục pháp lý còn nhiều vướng mắc.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành gần 18.000 căn NƠXH, gần đạt kế hoạch đề ra, thể hiện nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, kết quả này vẫn còn khoảng cách đáng kể.

“Theo kết quả khảo sát quy mô lớn, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM nhận thấy nhu cầu về nhà ở giai đoạn 2026-2030 là rất lớn. Trong đó, nhóm có nhu cầu thuê, thuê mua NƠXH chiếm tỷ trọng đáng kể, đặc biệt tại các khu vực nội thành phát triển và khu vực ngoại thành gần với các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa mô hình NƠXH, không chỉ tập trung vào nhà ở để bán mà ưu tiên phát triển NƠXH cho thuê, thuê mua, nhà ở cho người lao động”, ông Phạm Bình An nhận định.

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết để chuẩn bị nguồn nhà hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027, thành phố đang thúc đẩy thực hiện 58 dự án, trong đó có 11 dự án đã có giấy phép xây dựng, đang thi công hoặc đang chuẩn bị thi công với quy mô 12.000 căn; 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 31.500 căn.

Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ

Ông Phạm Minh Mẫn chia sẻ, thời gian tới TPHCM sẽ tập trung các nhóm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án NƠXH như sau.

Thứ nhất, tập trung hoàn thành quy hoạch quỹ đất xây dựng NƠXH đến năm 2040 với tổng diện tích đất khoảng 2.000ha. Sở sẽ phối hợp với Sở QHKT để cụ thể hóa các quy hoạch và vị trí cụ thể trong các khu động lực, gần các tuyến vành đai của thành phố, từ đó huy động các nguồn lực kêu gọi đầu tư xây dựng NƠXH.

Thứ hai, tập trung thúc đẩy hoàn tất thủ tục pháp lý của 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư để khởi công trong quý 1. Đồng thời ban hành quy định cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện án đầu tư xây dựng NƠXH; tập trung thực hiện việc giao chủ đầu tư theo các quy định mới ban hành.

Thứ ba, ban hành trình tự đầu tư xây dựng NƠXH trên cơ sở cắt giảm tối đa 20% thời gian thực hiện.

Thứ tư, kiện toàn Quỹ Phát triển nhà ở TPHCM theo mô hình quỹ nhà ở Quốc gia. Theo đó, quỹ sẽ được thành phố cấp vốn điều lệ để thực hiện đầu tư xây dựng quỹ NƠXH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuê để ở; đồng thời kết nối cung cầu tạo ra nguồn tài chính phát triển NƠXH…

Sân chơi chung tại Khu chung cư Ehome 3, phường An Lạc, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC), cho biết, thực hiện theo chính sách đặc thù, các doanh nghiệp có 100% vốn trong nước, hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp thuộc đối tượng thực hiện dự án NƠXH sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất. Mức vay tối đa vay được hỗ trợ lãi suất là 200 tỷ đồng/dự án trong thời hạn 7 năm. Về điều kiện cho vay, dự án phải có đầy đủ pháp lý, chủ đầu tư có tài sản bảo đảm và dự án NƠXH được triển khai ở TPHCM.

Theo ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Địa ốc Hoàng Quân, công ty đã và đang xây dựng 4 dự án NOXH với 4.000 căn. Đến năm 2030, TPHCM đặt hàng công ty xây tiếp 50.000 căn.

“Mục tiêu đến năm 2030 TPHCM phát triển gần 200.000 căn là hoàn toàn khả thi. Để làm được điều này, thành phố cần vận dụng thêm quỹ đất hiện có của các doanh nghiệp để thực hiện dự án NOXH”, ông Tuấn đề xuất.

Về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM nhìn nhận, hiện nay những vướng mắc về chính sách phát triển NOXH đã được tháo gỡ gần như hoàn toàn và TPHCM đang bước vào “đường ray” tăng tốc phát triển.

Tại hội nghị, Tập đoàn Hoa Sen đã ký cam kết với Liên đoàn Lao động TPHCM về việc phối hợp triển khai đề án phát triển NOXH cho công nhân, người lao động với mục tiêu hoàn thành 20.000 căn đến năm 2030 của TPHCM.

THANH HIỀN