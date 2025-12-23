Bộ NN-MT đề nghị vận hành, ứng dụng ngay cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 23-12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Trần Đức Thắng đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Công văn cho biết, thời gian qua các tỉnh, thành phố đã quyết liệt triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và đạt kết quả đáng khích lệ.

Sau khi làm sạch dữ liệu đất đai cần vận hành, ứng dụng ngay

Để thực hiện mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào năm 2026, Bộ NN-MT đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị. Cơ sở dữ liệu đất đai sẽ là phương thức phát triển mới, có tính đột phá, nhằm đổi mới quản trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ NN-MT đề nghị, dữ liệu đất đai đã xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào hoạt động, phục vụ quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Dữ liệu phải được chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội, cập nhật thường xuyên và duy trì đồng bộ theo thời gian thực.

Các nhiệm vụ dữ liệu còn lại phải được đối khớp, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bổ sung dữ liệu lịch sử, đảm bảo cơ sở dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”. Các giấy chứng nhận thu thập trong quá trình triển khai Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT và qua hệ thống VNeiD cũng phải tiếp tục rà soát, nhập liệu.

Bộ NN-MT cũng đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch, ưu tiên nhân lực và kinh phí để đo đạc, lập chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các khu vực chưa có dữ liệu, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026. Nếu khó khăn về kinh phí, kịp thời báo cáo để Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Cùng với đó, các địa phương cần chuẩn hóa thủ tục hành chính về đất đai, mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến, cắt giảm hồ sơ giấy và sử dụng dữ liệu đã có để giải quyết thủ tục. Quy trình phải chuẩn hóa để xử lý tự động một phần.

Đối với các địa phương đang dùng nhiều phần mềm hệ thống thông tin đất đai, cần thống nhất sử dụng một phần mềm.

PHÚC HẬU