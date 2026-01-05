Thị trường bất động sản Đông Bắc TPHCM: nhìn từ "điểm vàng” vị thế

Với lợi thế đặc biệt từ việc thu hút dòng vốn FDI, kết nối hạ tầng đồng bộ, sự cởi mở trong các chính sách kinh tế, thời gian tới thị trường bất động sản khu vực Đông Bắc TPHCM được kỳ vọng trở thành khu vực “lõi” hút nhà đầu tư tìm đến an cư và đón đầu cơ hội.

Không gian sống Xanh luôn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Trong ảnh, một góc mảng xanh của dự án Setia Edenia tại Bình Dương

Nơi hội tụ nhiều trụ cột bứt phá

Sau sáp nhập Bình Dương, TPHCM và Bà Rịa-Vũng Tàu, thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới với tính chọn lọc khắt khe hơn và sự đổi mới trong tư duy phát triển đô thị vệ tinh. Bất động sản đô thị vệ tinh sẽ phát triển theo hướng bền vững, gắn kết chặt chẽ với hạ tầng giao thông, dịch vụ xã hội, công nghiệp và trở thành cực tăng trưởng độc lập.

Nhìn từ góc độ trên, bất động sản Bình Dương, vốn là “công xưởng sản xuất” với các khu công nghiệp quy mô lớn, đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi từ chính nội lực để bứt phá. Vị thế của vùng đất này tiếp tục được phát huy, góp sức đưa TPHCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với trị giá đầu tư tăng gần 29% trong 10 tháng đầu năm 2025.

Vùng đất Bình Dương cũng hội tụ nhiều cơ hội để rộng cửa đón dòng vốn FDI mới chất lượng cao, lực lượng lao động chuyên gia nước ngoài và lượng cầu lớn từ lao động tri thức trong nước. Theo làn sóng đó, không chỉ bất động sản khu công nghiệp mà cả bất động sản dân cư của Bình Dương cũng được tiếp thêm động lực tăng trưởng, đặc biệt là các dự án chung cư đáp ứng được các chuẩn sống quốc tế.

Hạ tầng giao thông đồng bộ với các tuyến Metro và đường vành đai đang tạo động lực mạnh mẽ cho các dự án căn hộ chuẩn quốc tế. Vành đai 3 đang gấp rút thi công; tuyến metro kết nối TPHCM và Bình Dương đang ráo riết để khởi công; quốc lộ 13 được mở rộng thuận lợi. Bệ phóng từ hạ tầng sẽ giúp dòng vốn, lao động và logistics di chuyển thuận lợi hơn, kích thích trục phát triển khu Đông Bắc TPHCM.

Hạ tầng giao thông đồng bộ với các tuyến Metro và đường vành đai đang tạo động lực mạnh mẽ cho các dự án căn hộ chuẩn quốc tế tại Bình Dương

Theo batdongsan.com.vn, chín tháng đầu năm 2025, mức độ quan tâm đến bất động sản đã tăng trở lại, đặc biệt tại khu Đông TPHCM. Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực miền Nam của batdongsan.com.vn cho biết, một giai đoạn giãn nén đô thị mạnh nhất từ trước đến nay đang diễn ra. Trung tâm của TPHCM đã không còn giữ vai trò trung tâm duy nhất như trước đây và các vành đai đang tạo ra những ‘cực phát triển mới’ của thành phố như tại Dĩ An, Thuận An…

Cơ hội nào cho người mua thực và nhà đầu tư?

Theo thống kê của NSI, tổng thể nguồn cung mới tại siêu đô thị TPHCM trong quý 3 năm 2025 đạt hơn 6,6 ngàn căn hộ, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2024, trong đó thị trường trước đây của TPHCM chỉ chiếm 38%, khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu không ghi nhận nguồn cung. Điều này có nghĩa, thị trường Đông Bắc TPHCM chiếm phần lớn còn lại, tức hơn 60% tương đương hơn 4 ngàn căn.

Nguồn cung dồi dào và vượt trội của Bình Dương đã cho thấy sự sẵn sàng của các chủ đầu tư trong bối cảnh nguồn cung mới từ TPHCM ngày càng cao giá và khan hiếm. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư không ngừng tìm kiếm cơ hội đến những phân khúc giá cả hợp lý, khả năng sinh lời cao trong bối cảnh lãi suất ngân hàng duy trì ở mức thấp.

Dù vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị, người mua cần tránh chạy theo sóng tâm lý, cần hướng dòng tiền đến những dự án có hạ tầng hoàn thiện, chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng đúng nhu cầu thị trường và đặc biệt chủ đầu tư uy tín. Đây là yếu tố để hạn chế rủi ro và tìm được sản phẩm mang lại giá trị đầu tư hiệu quả và lâu bền.

Dự án Setia Edenia được nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm tại buổi lễ giới thiệu

Trong số nhiều dự án đang phát triển tại khu vực Đông Bắc TPHCM, dự án cao cấp Setia Edenia tọa lạc tại khu đô thị sinh thái EcoXuân do “ông lớn” địa ốc của Malaysia, S P Setia, làm chủ đầu tư đang gây nhiều chú ý. Setia Edenia đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe nhất: Kết nối thuận lợi với “10 phút vàng” di chuyển; Không gian Xanh dung hòa các giá trị bền vững; Thiết kế tiện lợi, nâng tầm chất lượng sống. Setia Edenia tạo sức hút lớn nhờ mang đến trải nghiệm tinh tế, nơi khách hàng được tận hưởng một cuộc sống Thịnh vượng - Kết nối - An yên đúng nghĩa.

THANH THANH