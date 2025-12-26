Trau chuốt trải nghiệm sống: Cách Essensia Broadway tái định nghĩa “đẳng cấp”

Các gia đình thượng lưu ngày nay không chỉ tìm kiếm một nơi để ở, mà là không gian sống có “nhịp” - đủ năng động để theo kịp tốc độ đô thị và đủ khoáng đạt để nuôi dưỡng cảm hứng. Như một lời hồi đáp trọn vẹn, Essensia Broadway kiến tạo vòng tròn đẳng cấp, nơi những trải nghiệm tinh hoa được kết nối liền mạch từ không gian riêng tư đến nhịp sống cộng đồng.

Sống thăng hoa bên thềm nhà

Trên “cung đường tỷ đô” Nguyễn Hữu Thọ của vùng xanh sôi động Nam Sài Gòn, Essensia Broadway mở ra một tổ hợp phố thị thương mại và nghệ thuật độc đáo, còn gọi là Art-Urban.

Với quy mô hơn 25.000m², dự án mang đến 31 căn nhà phố thương mại (diện tích 160 - 393m²), 56 căn nhà phố liền kề (diện tích 146 - 345m²) cùng một trong những hệ tiện ích nội khu đẳng cấp bậc nhất khu Nam.

Là dòng sản phẩm an cư chủ lực, nhà phố liền kề được Phú Long phát triển theo ý tưởng The Rewritten House – hình dung về ngôi nhà của tương lai, nơi mỗi đường nét kiến trúc và chuyển động ánh sáng cùng hòa nhịp tạo nên một không gian sống cá tính, giàu cảm xúc và đầy sinh khí.

Nhờ triết lý thiết kế đó, ngôi nhà mang tinh thần đương đại: hiện đại nhưng tiết chế, thông minh nhưng giàu trải nghiệm, ấm cúng mà vẫn giữ độ “nhiệt” đúng chất Broadway.

Nhà phố liền kề được Phú Long phát triển theo ý tưởng The Rewritten House – hình dung về ngôi nhà của tương lai. Ảnh: Phú Long

Từ bên ngoài, sự cân đối của mặt đứng kết hợp cùng độ thoáng rộng của mặt tiền đem lại cảm giác phóng khoáng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bảng màu trung tính kết hợp các vật liệu cao cấp như gỗ – kính – kim loại ánh nhẹ tạo nên phong cách sang trọng, thời thượng. Trên diện tích linh hoạt 146 – 345m² với bố cục 3 tầng 1 tum, ngôi nhà giữ được nét vững chãi của kiến trúc đương đại nhưng vẫn mềm mại trong cách tổ chức không gian, tạo nên một “nhịp sống” rõ ràng và cuốn hút.

Bước vào bên trong, cảm xúc được nâng lên một nhịp khi hệ cửa kính lớn và các khoảng chuyển tiếp mở ra những góc nhìn rộng. Ánh sáng và khí trời trở thành “vật liệu chuyển động”, góp phần tôn lên hình khối, chất liệu và mang đến bầu không khí ấm áp, dồi dào năng lượng tích cực.

Từ đó, các không gian chức năng kết nối bằng những đường chuyển mềm, tạo nên dòng sinh hoạt xuyên suốt từ phòng khách – bếp – sân sau rồi vươn lên từng tầng. Tầm nhìn được mở dài, nhịp di chuyển nhẹ nhàng nhưng không kém phần hứng khởi, khiến ngôi nhà vừa dễ “thở” vừa đầy sức sống.

Ánh sáng dẫn lối, làm nổi bật chiều sâu kiến trúc của nhà phố liền kề. Ảnh: Phú Long

Trong mạch sống ấy, mỗi thành viên đều sở hữu những khoảnh khắc riêng để tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng nguồn cảm hứng, đồng thời duy trì kết nối mạch lạc với nhịp sống chung của gia đình. Mọi không gian được cân chỉnh tinh tế và linh hoạt để thích ứng với từng nhu cầu và phản ánh phong thái sống thượng lưu, hiện đại.

Đó cũng chính là tinh thần Phú Long gửi gắm tại Essensia Nam Sài Gòn nói chung và Essensia Broadway nói riêng: một ngôi nhà không chỉ để ở mà còn tạo nhịp sống – nuôi dưỡng sức khỏe, cảm xúc và trải nghiệm sống bền vững.

Tận hưởng đặc quyền ngay ngưỡng cửa

Có một lợi thế khác biệt của nhà phố liền kề tại Essensia Broadway mà không phải dự án nào cũng có. Đó là sự cân bằng hiếm thấy khi không gian sống riêng tư được đặt ngay cạnh trục thương mại sầm uất. Chính sự giao thoa này tạo nên vòng tròn đẳng cấp cho chủ nhân.

Chỉ một quãng ngắn, thế giới tiện ích – dịch vụ cao cấp trên tuyến nhà phố thương mại đã mở ra trước mắt gia chủ. Ảnh: Phú Long

Trong vài chục mét, gia chủ có thể tiếp cận chuỗi dịch vụ cao cấp trên trục 31 căn nhà phố thương mại hạng sang. Tại đây, các nhu cầu thiết yếu lẫn trải nghiệm đều được đáp ứng tức thì từ thời trang, lifestyle, F&B đến dịch vụ chăm sóc cá nhân và bán lẻ tiện lợi… Tất cả được vận hành theo cùng tiêu chuẩn văn minh và an toàn. Điều này sẽ góp phần hình thành một không gian thương mại có tổ chức, khác biệt hoàn toàn với sự lộn xộn thường thấy ở các phố mua sắm mở.

Sau lớp tiện nghi sôi động, chủ nhân chỉ cần dạo thêm đôi ba bước để chạm đến tiện ích đẳng cấp Broadway Clubhouse. Tại đây, các nhu cầu thư giãn và tái tạo năng lượng được đáp ứng trọn vẹn với hồ bơi thác nước sợi quang học, bể jacuzzi, phòng golf 3D, gym, yoga, spa, rạp chiếu phim cùng nhiều tiện ích chuyên biệt khác. Mỗi không gian được thiết kế như một “khoảng thở”, giúp cân bằng lại nhịp sống sau những giờ làm việc và học tập bận rộn.

Ban công nhà phố liền kề mang đến tầm nhìn bao quát để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống của Essensia Broadway. Ảnh: Phú Long

Kề bên clubhouse là tổ hợp công viên và quảng trường Broadway rộng hơn 3.000m². Khu vực này được chia thành nhiều phân khu chức năng như quảng trường nhạc nước, công viên thú cưng, khán đài ngoài trời, cầu đi bộ ngắm cảnh, đường chạy bộ, sân chơi trẻ em, chòi BBQ đến vườn trị liệu… Mỗi mảnh ghép là một trải nghiệm riêng, bổ sung vào nhau để tạo nên một nhịp sống vừa năng động vừa an hòa.

Không chỉ vậy, nhờ lợi thế kết nối hiếm có trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, gia chủ dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh của khu Nam. Nổi bật trong đó là các trường quốc tế từ mầm non đến đại học (SSIS, BVIS, KinderWorld, Victoria School, RMIT); hệ thống y tế hàng đầu (FV, Tâm Đức, Tâm Anh); và các trung tâm thương mại lớn như SC VivoCity, Crescent Mall, Lotte Mart hay Aeon Mall.