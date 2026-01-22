Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo triển khai bảng giá đất lần đầu

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về việc triển khai bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn thành phố.

Khu dân cư 13C, xã Bình Hưng, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến, hướng dẫn, triển khai áp dụng thực hiện Nghị quyết số 87/2025 của HĐND TPHCM về quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn TPHCM.

Theo Nghị quyết số 87/2025, đối với đất ở, tại TPHCM trước đây giữ nguyên hoặc tăng ít, trong khi tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) tăng cao hơn.

Giá đất ở tại địa bàn khu vực 1 (TPHCM trước đây): giá cao nhất 687.200.000 đồng/m2 (đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi). Giá thấp nhất: 2.300.000 đồng/m2 (khu dân cư Thiềng Liềng).

Đối với địa bàn khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây), giá đất ở cao nhất 89.600.000 đồng/m2 (đường Bác Sĩ Yersin, đường Bạch Đằng). Giá thấp nhất: 1.300.000 đồng/m2 (ĐH.722, đường Minh Tân - Long Hòa,…).

Đối với địa bàn khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), giá đất ở cao nhất: 149.480.000 đồng/m2 (đường Thùy Vân), giá thấp nhất: 1.810.000 đồng/m2 (các tuyến đường giao thông còn lại chưa được xác định do xã quản lý có chiều rộng từ 4m đến dưới 6m).

Theo một lãnh đạo Phòng Kinh tế đất (Sở NN-MT TPHCM) thông tin, Luật Đất đai năm 2024 có 12 trường hợp áp dụng bảng giá đất. Tuy nhiên, Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc thi hành luật quy định chỉ có 5 trường hợp áp dụng bảng giá này. Như vậy, 7 trường hợp còn lại sẽ được xác định bằng phương thức: Bảng giá đất nhân (x) Hệ số điều chỉnh giá đất. Sở NN-MT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND TPHCM dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất. Sau khi được phê duyệt, sở sẽ chọn thầu tư vấn để xác định hệ số cho hơn 11.000 tuyến đường. Hệ số điều chỉnh bảng giá đất được ban hành trước ngày 1-7 phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên: Nhà nước - người sử dụng đất - nhà đầu tư; thúc đẩy công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn TPHCM.

THANH HIỀN