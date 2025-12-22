Vĩnh Long ban hành bảng giá đất mới

Ngày 22-12, sau hơn nửa ngày làm việc nghiêm túc, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thông qua 25 nghị quyết quan trọng.

HĐND tỉnh Vĩnh Long thông qua bảng giá đất thu hút nhà đầu tư

Trong đó, nhóm nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai, đặc biệt là nghị quyết ban hành bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết được thông qua, bảng giá đất mới của tỉnh Vĩnh Long sẽ được công bố và chính thức áp dụng từ ngày 1-1-2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí liên quan; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo lãnh đạo HĐND tỉnh Vĩnh Long, mục tiêu của nghị quyết là tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý đất đai, tiệm cận giá thị trường để thu hút nhà đầu tư, các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long thông qua bảng giá đất mới sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1-1-2026

Cùng với đó, kỳ họp cũng thông qua nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; dự án thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư; các dự án xã hội hóa, phi lợi nhuận theo danh mục, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do pháp luật quy định.

Việc bảng giá đất mới được áp dụng từ năm 2026 cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nghị quyết; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm rõ quy định mới; đồng thời phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu lực và hiệu quả.

TÍN HUY