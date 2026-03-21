TPHCM lập kế hoạch đào tạo cán bộ chuyên nghiệp, năng động, hiện đại

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, hiệu quả trong bối cảnh tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Ngày 21-3, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2030, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Theo kế hoạch, việc lựa chọn cán bộ tham gia đào tạo phải đúng yêu cầu công việc, phù hợp vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, chức vụ trước khi bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đồng thời phải gắn với quy hoạch, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2030 (ảnh minh họa). Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2026-2030 phải bám sát chiến lược, các chương trình, đề án phát triển TPHCM đến năm 2030 và các nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là nâng cao trình độ lý luận chính trị; trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lãnh đạo, quản lý; phương pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng thời, tăng cường kiến thức về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số gắn với công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các lớp đào tạo chuyên ngành, nhất là đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài, thành phố yêu cầu phải có cơ chế ràng buộc chặt chẽ để bảo đảm cán bộ sau đào tạo được bố trí sử dụng phù hợp, tránh tình trạng xin nghỉ việc sau khi được cử đi học.

Cán bộ, công chức TPHCM dự lớp bồi dưỡng về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 của TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và yêu cầu năng lực của từng vị trí việc làm; phù hợp từng nhóm đối tượng; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về nội dung đào tạo, TPHCM tập trung đào tạo lý luận chính trị để chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong diện quy hoạch.

Thành phố cũng đẩy mạnh đào tạo sau đại học đối với các vị trí việc làm đòi hỏi chuyên môn cao, ưu tiên các ngành phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển như xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu mới, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng.

Về nội dung bồi dưỡng, TPHCM chú trọng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, quản trị nhà nước; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, chức danh và lĩnh vực công tác.

Trọng tâm là các lĩnh vực trọng yếu như quản lý đô thị hiện đại, phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, logistics, cảng biển quốc tế, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại tự do.

Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng mềm, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, kiến thức pháp luật, quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế; triển khai bồi dưỡng ở nước ngoài theo các chương trình hợp tác phù hợp.

TPHCM đặt mục tiêu cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung ương chiêu sinh, bảo đảm 100% chỉ tiêu.

Thành phố phấn đấu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp sở, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường, đặc khu và trên 80% cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh này.

Đồng thời, đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp thành phố, cấp xã và trên 80% cán bộ được quy hoạch.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đối với các chương trình, đề án, dự án do Thành ủy, UBND TPHCM ban hành, phê duyệt, kinh phí sẽ thực hiện theo nội dung đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

Sở Nội vụ TPHCM tổng hợp, thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; đồng thời gửi Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổng hợp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức TPHCM.

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM khảo sát nhu cầu thực tế của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu. Trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM các nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng gồm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp thành phố và cấp xã; cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức. Cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành ủy, UBND TPHCM, các sở, ngành, cơ quan tương đương và UBND các xã, phường, đặc khu. Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố và các đối tượng khác theo các chương trình, đề án, dự án do Thành ủy, UBND TPHCM ban hành, phê duyệt.

VĂN MINH