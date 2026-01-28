TPHCM - Liverpool tăng cường hợp tác

Tối 28-1, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM diễn ra lễ khai mạc sự kiện giao lưu văn hóa TPHCM - Liverpool (Anh).

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐỖ VĂN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM khẳng định, với TPHCM, Anh là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, đến y tế, tài chính, văn hóa, hạ tầng giao thông.

Các hiệp định như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đã tạo điều kiện để quan hệ kinh tế song phương phát triển vượt bậc trong những năm qua.

Năm 2025, TPHCM là thành phố kết nghĩa đầu tiên của một vùng đô thị của Anh: Liverpool.

Sự kiện giao lưu văn hóa đầy ý nghĩa lần này nhằm triển khai thực hiện bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM và Liverpool ký kết vào tháng 10-2025.

Qua đó, giúp tăng cường tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân TPHCM và Liverpool.

Tổng l ãnh sự Anh tại TPHCM Alexandra Smith phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐỖ VĂN

Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh, thành phố mong muốn cùng Liverpool triển khai bản ghi nhớ hợp tác thông qua nhiều dự án thiết thực ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, cảng biển, công nghiệp, văn hóa - thể thao, tăng trưởng xanh - vốn là thế mạnh của Liverpool.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM, cho rằng việc lần đầu tiên một địa phương của Anh thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam được xem là bước đi táo bạo, tiên phong, phản ánh tham vọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Anh - Việt Nam.

Một tiết mục nghệ thuật tại sự kiện. Ảnh: ĐỖ VĂN

Bằng cách tập trung vào ưu thế vượt trội của Liverpool về đổi mới, khoa học đời sống và kinh tế sáng tạo, với quỹ đạo tăng trưởng vượt trội của TPHCM, bà Alexandra Smith hy vọng sẽ "mở khóa" tăng trưởng về đô thị bền vững, trao đổi giáo dục và sức mạnh kinh tế.

Nhấn mạnh đến hợp tác về văn hóa, ông Harry Doyle, Ủy viên Hội đồng thành phố Liverpool, cho biết Liverpool mong muốn được chia sẻ với TPHCM những bài học trong việc sử dụng văn hóa và nghệ thuật để nuôi dưỡng niềm tự hào, bản sắc; góp phần tăng cường sức khỏe cộng đồng và đời sống tinh thần, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và mang lại khát vọng cho thế hệ trẻ.

Ông Harry Doyle hy vọng hai thành phố thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới, thông qua các chương trình trao đổi nghệ thuật, dự án đồng sáng tác, chương trình lưu trú nghệ sĩ…

Đông đảo người tham gia sự kiện. Ảnh: ĐỖ VĂN

Sự kiện giao lưu văn hóa TPHCM - Liverpool thu hút đông đảo người tham dự. Khu vực giới thiệu về văn hóa, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, trong đó có phần trình diễn các ca khúc của ban nhạc huyền thoại đến từ Liverpool là The Beatles, đã khiến người tham dự đắm chìm trong không gian giao thoa văn hóa sống động, đầy màu sắc.

