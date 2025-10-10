TPHCM mong muốn hợp tác với Nasdaq xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế

Sáng 9-10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đón tiếp và làm việc với ông Robert H. McCooey, Phó chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chia sẻ, TPHCM rất vui mừng được đón tiếp ông Robert H. McCooey đến thăm và làm việc với TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với ông Robert H. McCooey, Phó c hủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ, rất phấn khởi khi quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hợp tác kinh tế và công nghệ.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, TPHCM đang trong quá trình thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, và đã được Quốc Hội bấm nút thông qua Nghị quyết 222 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

"Đây là khung pháp lý rất quan trọng để chúng tôi có thể bắt đầu hành trình. Vì vậy, chúng tôi mong muốn hợp tác toàn diện để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại tphcm, tập trung vào những lĩnh vực Nasdaq có thế mạnh như công nghệ, sự kết nối quốc tế, và đặc biệt là uy tín - lòng tin với các nhà đầu tư trong việc huy động được các dòng tiền từ các nơi trên thế giới", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nói.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, TPHCM và Nasdaq đã thống nhất về chủ trương để ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian sắp tới trong chuyến công du của đồng chí tới Mỹ (dự kiến từ 15 đến 20-10). Bản ghi nhớ này sẽ là khởi đầu quan trọng cho đầu việc cụ thể hơn để hiện thực hóa việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Ông Robert H. McCooty, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng phòng Thị trường vốn toàn cầu của Nasdaq, cho hay, thế mạnh của Nasdaq không phải nằm trong những hạ tầng “hữu hình” (như nhà cửa, đất đai) mà nằm chủ yếu ở công nghệ, con người và xây dựng được niềm tin của cộng đồng đầu tư - tài chính quốc tế.

Ông Robert H. McCooty nhận thấy ở TPHCM – một đô thị trẻ với dân số đông, trung tâm kinh tế của Việt Nam - nhiều tiềm năng và các cơ hội thật sự. Ông bày tỏ kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ trở thành trung tâm tài chính công nghệ hàng đầu của khu vực.

Ông Robert H. McCooty cũng bày tỏ mong muốn, các bộ, ngành Việt Nam, cũng như các cơ quan chuyên môn của TPHCM sẽ tham gia xuyên suốt trong quá trình xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế, qua đó giúp nhà đầu tư thấy rõ lợi ích và cơ hội khi đồng hành cùng giai đoạn phát triển quan trọng này.

"Nasdaq cũng cam kết sẽ đồng hành cùng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM qua những đầu việc, những việc làm cụ thể như đào tạo nhân sự, chuyển giao công nghệ tài chính, kêu gọi đầu tư... Trước mắt là qua ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong tháng 10 sắp tới trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch UBND TPHCM tại Hòa Kỳ", ông Robert H. McCooty nói.

PV