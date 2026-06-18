TPHCM tăng cường hợp tác văn hóa, xuất bản với Lào

Ngày 18-6, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã tiếp Đoàn đại biểu Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào do Giám đốc, Tổng Biên tập Xaynhạphone Anụlat làm trưởng đoàn.

Đồng chí Dương Anh Đức tiếp Đoàn đại biểu Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào. Ảnh: VIỆT ANH

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Anh Đức thông báo khái quát về tình hình TPHCM và các định hướng phát triển mới. TPHCM là thị trường xuất bản lớn nhất cả nước với các nhà xuất bản như Nhà xuất bản Tổng hợp và Nhà xuất bản Trẻ.

Trên địa bàn thành phố có 4 nhà xuất bản thuộc các trường đại học, 4 văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài và 17 chi nhánh nhà xuất bản Trung ương. TPHCM chiếm 2/3 tổng hoạt động in ấn cả nước với hơn 1.600 doanh nghiệp. Các hoạt động như lễ hội sách, ngày văn hóa đọc và Đường sách Nguyễn Văn Bình đã thu hút hàng triệu lượt người dân và độc giả mỗi năm.

Ngành xuất bản đóng vai trò là cầu nối trong việc giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào thông qua các công trình lịch sử và hồi ký. TPHCM kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác thiết thực, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong xuất bản.

Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào cho biết, mục đích chuyến công tác lần này là thực hiện biên bản hợp tác chuyên môn với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Việt Nam và trao đổi kinh nghiệm cho giai đoạn 2026-2030.

Ông Xaynhạphone Anụlat cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả từ phía Việt Nam và chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị xuất bản hai nước ngày càng phát triển bền vững.

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