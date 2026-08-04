Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về đối ngoại

Ngày 4-8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với đoàn lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp về nước dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Tại buổi làm việc, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện đã báo cáo những chuyển động lớn và các vấn đề nổi lên tại địa bàn; chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò đi trước, mở đường của ngoại giao nghị viện trong củng cố tin cậy chính trị; khôi phục và làm sâu sắc quan hệ trong những thời điểm khó khăn; thể chế hóa các kết quả cấp cao và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với đoàn lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các ý kiến cũng đề xuất tăng cường kết nối với lãnh đạo nghị viện, các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị; mở rộng hợp tác lập pháp, giám sát và trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và lao động.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội luôn đồng hành, ủng hộ ngành ngoại giao, chủ động hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về đối ngoại, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thể chế theo kịp tình hình mới; quan tâm chế độ, chính sách và điều kiện làm việc của cán bộ công tác ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với đoàn lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn ngành quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW và các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng về đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các trưởng cơ quan đại diện nắm chắc tình hình nghị viện, xây dựng quan hệ với lãnh đạo nghị viện, các ủy ban chuyên môn, chính đảng và nghị sĩ có ảnh hưởng; kết nối các đoàn lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội với các đối tác sở tại; kịp thời đề xuất những vấn đề có thể thúc đẩy qua kênh nghị viện.

MINH DUY